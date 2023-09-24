'Иногда продвигаемся вперед на 300-400 метров в день': в ВСУ рассказали о ситуации под Работино

Украинские защитники продолжают наступательные действия в районе села Работино Запорожской области. В отдельные дни Вооруженные силы Украины продвигаются на 300-400 метров.

Такое заявление сделал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун. Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

Штупун отметил, что контрнаступательная операция продолжается, хотя и это достаточно сложно из-за плотной обороны противника. Наши защитники двигаются "от лесонасаждения к лесонасаждению".

Российские оккупационные войска несут значительные потери, как среди личного состава, так и среди техники. При этом они продолжают обороняться.

"Иногда на сутки выходит 50-100 м. Иногда 300-400 метров, но наши ребята двигаются вперед. Трудно. Враг не дается просто так, хотя и несет тяжелые потери, особенно в технике", – рассказал Штупун.

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Стоит отметить, что украинские войска прорвали линию обороны российских захватчиков в Вербовом на Запорожье. Наши защитники продолжают двигаться вперед, хоть и не так быстро, "как в фильмах о Второй мировой войне".

Напомним: Тарнавский убежден, что зима не станет преградой для продолжения контрнаступления Сил обороны, поскольку украинские воины продвигаются преимущественно без техники и небольшими группами. Наибольший прорыв на фронте еще впереди – для дальнейшего успеха украинским силам необходимо достичь города Токмак в Запорожской области.

В ISW сообщили, что 22 сентября Силы обороны Украины преуспели на Донетчине и в западной части Запорожской области. В частности, им удалось продвинуться юго-восточнее Клищиевки близ Бахмута и севернее Новопрокоповки на Мелитопольском направлении.

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