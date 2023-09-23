ВСУ продвинулись к югу от Бахмута и на западе Запорожской области: анализ боевых действий от ISW

За прошедшие сутки, 22 сентября, Силы обороны Украины преуспели на Донетчине и в западной части Запорожской области. В частности, им удалось продвинуться юго-восточнее Клещевки вблизи Бахмута и севернее Новопрокоповки на Мелитопольском направлении.

Об этом идет речь в аналитике американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что связанный с Кремлем Z-блогер заявил о пребывании украинских сил в 800 метрах от окрестностей Новопрокоповки, что в целом соответствует оценке ISW о максимальном приближении украинского контрнаступления к поселку.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, истощая и нанося потери российским войскам на всем фронте.

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Напомним, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказал, как ВСУ будут освобождать Бахмут в Донецкой области. По его словам, эта операция будет похожа на российскую, когда враг оккупировал этот город. Однако украинские силы не будут вести лобовые атаки, которые могут привести к большим потерям.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заверил, что зима не станет преградой для продолжения контрнаступления Сил обороны Украины. По его словам, для дальнейшего успеха украинским силам необходимо, по меньшей мере, достичь города Токмак в Запорожской области.

– Буданов также убежден, что контрнаступление Сил обороны продолжится и зимой. Влажные погодные условия не помешают украинским военным.