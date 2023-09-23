'Операция очень похожа на российскую': Буданов рассказал, как ВСУ будут освобождать Бахмут

Операция по освобождению Бахмута на Донетчине, которую сейчас проводят воины Сил обороны Украины, похожа на российскую, когда враг оккупировал этот город. Однако украинские силы не будут вести лобовые атаки, которые могут привести к большим потерям.

Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью изданию The Drive, опубликованном в пятницу, 22 сентября. По его словам, оккупационные войска страны-агрессора России вели именно такие атаки на Бахмут, что привело к огромным потерям.

"Мы постараемся окружить город, и только после того, как он будет окружен, мы зайдем в город", – сказал Буданов.

Глава ГУР сказал, что освобождение украинской армией поселка Клещиевка в Бахмутском районе имело для Украины огромное значение. Этот населенный пункт находится на холме и оттуда открывается вид на оставшуюся местность.

Следующим шагом для освобождения Бахмута будет перекрытие всех путей снабжения, которые ведут в город, добавил Буданов.

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Как накануне заявил украинский лидер Владимир Зеленский, у командования Сил обороны Украины есть подробный план по освобождению Бахмута и еще двух городов. О какие именно городах идет речь президент не сказал.

14 сентября стало известно об освобождении Андреевки, где украинские бойцы разбили 72-ю бригаду ВС РФ. Этот поселок является плацдармом для армии Украины для продвижения к Бахмуту.

Также наши воины деоккупировали еще один населенный пункт на Бахмутском направлении – Клещиевку. Там понесло потери подразделение спецотряда быстрого реагирования России "Ахмат".

Как сообщал OBOZREVATEL, на восточном направлении фронта в Украине продолжаются тяжелые бои с врагом. На Бахмутском направлении украинским воинам за сутки удалось ликвидировать более двухсот военных России.

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