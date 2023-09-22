ВСУ деоккупируют Бахмут и еще два ключевых города: Зеленский сделал заявление о контрнаступлении

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины деоккупируют Бахмут и два других ключевых города. По его словам, у украинского командования уже есть соответствующий подробный план.

С таким заявлением глава государства выступил 21 сентября в ходе дискуссии с американскими журналистами в Вашингтоне, передает CNN. "Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы деоккупируем еще два города. Я не скажу вам, какие города, извините. Итак, у нас есть план. Очень, очень подробный план", – сказал Зеленский.

Он добавил, что украинские войска в прошлом году приобрели опыт боевых действий в условиях сырой и холодной погоды осенью и зимой.

"Зимой мы не можем остановиться. Мой ответ: мы сделаем все, чтобы не останавливаться в трудные дни осени с плохой погодой и зимой", – цитирует его USA Today.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– Согласно утренней сводке Генерального штаба ВСУ, украинские Силы обороны продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, деоккупируя территории и закрепляясь на достигнутых рубежах.

– На прошлой неделе стало известно об освобождении Андреевки, где ВСУ разбили 72-ю бригаду ВС РФ. Это село является плацдармом для ВСУ для продвижения на Бахмут.

– Позже стало известно о деоккупации еще одного населенного пункта на Бахмутском направлении – Клещиевки. Там понесло потери подразделение российского спецотряда быстрого реагирования "Ахмат".

– В разведке Британии отметили, что освобождение Клещиевки и Андреевки дает ВСУ новые возможности и приближает защитников Украины к одному из кючевых маршрутов снабжения Бахмута с юга.

– В ходе визита США Зеленский встретился с президентом Джо Байденом. На переговорх речь шла о контрнаступлении ВСУ и ракетах ATACMS, передача которых ожидается от Соединенных Штатов.

– После визита в США Зеленский прибыл в Канаду, где у него запланирована встреча с премьер-министром Джастином Трюдо. Политики примут участие в церемонии подписания двустороннего соглашения о продолжении укрепления экономических связей.

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