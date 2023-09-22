За сутки на фронте произошло 26 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления и рассказали об успехах ВСУ

Силы обороны Украины продолжают держать оборону, а также вести наступательные действия на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, поэтапно освобождая временно оккупированные территории и закрепляясь на достигнутых рубежах. Так, за последние сутки на фронте произошло 26 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ. Оккупанты нанесли 59 ракетных и 62 авиационных удара, а также 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, как против военных позиций, так и против гражданских объектов.

Авиационные удары были направлены на следующие населенные пункты и области: Гремяч в Черниговской области, Дегтярное в Сумской области, Огурцово, Берестово, Копанки и Шейковка в Харьковской области, Невское в Луганской области, Диброва, Андреевка, Миньковка, Клищиевка, Северное, Архангельск , Елизаветовка, Угледар, Золотая Нива, Урожайное и Старомайорское в Донецкой области, Белогорье, Малая Токмачка и Роботино в Запорожской области, а также Львове, Ольговке и Тягинке в Херсонской области.

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Более 120 населенных пунктов в областях Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской оказались под артиллерийским обстрелом.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны наносила удары по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу, 12 ударов по районам сосредоточения военного персонала, вооружения и военной техники, а также 2 удара по станциям радиоэлектронной борьбы врага. Также наши защитники уничтожили 1 вражеский ударный беспилотник типа "Shahed-136/131".

Подразделениями ракетных войск были поражены пункт управления, район сосредоточения военного персонала, вооружение и военная техника, 9 артиллерийских средств и 2 станции радиоэлектронной борьбы врага.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной, без значительных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник все еще имеет свои военные силы в приграничных районах и активно совершает диверсионные действия, направленные на препятствование перегруппировке наших войск в критические направления. Он также увеличивает количество минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении силы обороны успешно отразили атаки противника в районе северо-восточнее Григоровки в Донецкой области. Противник пытался восстановить свое положение в районе Андреевки в Донецкой области, но не добился успеха. Силы обороны продолжают активные операции к югу от Бахмута в Донецкой области, нанося врагу урон среди личного состава и техники и удерживаются на достигнутых позициях.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении враждебные наступательные действия в районе Марьинки и Красногоровки в Донецкой области завершились безуспешно. За прошедшие сутки оккупанты попытались 12 раз вытеснить наши подразделения с их позиций, но не преуспели. На Шахтерском направлении силы обороны также успешно отразили атаку врага в районе Никольского в Донецкой области.

На Запорожском направлении атаки противника в районах Малой Токмачки и Роботиного в Запорожской области завершились значительными потерями для врага, как в живой силе, так и в технике.

В то же время, на Авдеевском и Шахтерском направлениях силы обороны продолжают удерживать свои позиции, наносят вражеским войскам урон как в живой силе, так и в технике.

На Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят вражеским войскам значительные потери как в живой силе, так и в технике, и истощают врага, заставляя его отступать с занимаемых позиций.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны продолжают проводить контрбатарейную борьбу, уничтожать составы обеспечения врага и наносят успешные удары по тылам противника.

Также в Генштабе сообщили, что в связи с большими потерями врага и комплектования воздушно-десантных подразделений на территории Краснодарского края Российской Федерации проводятся агитационные мероприятия в местах содержания заключенных. Узникам обещают досрочное освобождение из мест содержания в обмен на контракт с вооруженными силами России, срок действия которого истекает после окончания войны.

Напомним, экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что у Сил обороны Украины есть потенциальная возможность для перерезания сухопутного коридора из России в оккупированный Крым и выход в Азовское море.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины с помощью FPV-дронов из группы аэроразведки SOLOVEY точным ударом уничтожили российскую укрепленную позицию вместе с пехотой на Авдеевском направлении. Часть оккупантов была "похоронена" в блиндаже после обвала конструкций.

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