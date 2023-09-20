Освобождение Клещиевки и Андреевки открывает перед ВСУ новые возможности – разведка Британии

Силы обороны Украины достигли тактического успеха, деоккупировав села Клищиевка и Андреевка примерно в 8 км на юг от Бахмута Донецкой области. Это открывает для защитников страны новые возможности и приближает воинов к автодороге Т 05-13 – одному из основных маршрутов снабжения города Бахмут с юга.

Соответствующее заявление сделала британская разведка. Отчет о ситуации на восточной линии фронта был опубликован 20 сентября в Twitter-аккаунте Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

По данным ведомства, украинские военнослужащие взяли под контроль Клищиевку и Андреевку после 15 сентября 2023 года. Разведка Британии отметила успех Сил обороны.

В то же время российские захватчики пока что удерживают железнодорожную линию, идущую вдоль насыпи между Клищеевкой и Т 05-13. Пресс-служба назвала это "легко обороняемым препятствием".

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"Недавняя передислокация российских воздушно-десантных войск из Бахмута в Запорожскую область на юге Украины, вероятно, ослабила оборону России вокруг Бахмута", – предположили разведчики.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее бригада Гвардии наступления "Лють" показала зрелищное видео боев в Донецкой области. Наши Герои сняли штурмы и удары по противнику в районе населенного пункта Клещиевка.

– Командующий Сухопутными войсками ВС Украины Александр Сырский наградил воинов Сил обороны за мужество и героизм, проявленные в боях в районе Клещиевки и Андреевки.

– Американский аналитический Институт изучения войны заявлял, что оборона ВС РФ в районе Бахмута частично ослаблена.

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