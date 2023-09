Войска РФ к югу от Бахмута ослаблены: в ISW оценили шансы ВСУ на новый прорыв после освобождения Андреевки и Клещиевки

Освобождение Силами обороны Украины Клещиевки и Андреевки к югу от Бахмута могло ухудшить российскую оборону в этом районе и сделать неэффективными в боевых действиях целых три бригады оккупантов. Параллельные украинские контрнаступательные операции уже привели к особо сильной деградации критических элементов эластичной обороны РФ на западе Запорожской области.

Потому и продвижение ВСУ на Бахмутском направлении может соответствовать подобной деградации оборонных подразделений агрессора на этом восточном участке фронта, считают аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Они оценили шансы ВСУ на новый прорыв после деоккупации двух населенных пунктов.

В сводке ссылаются на заявления командующего Сухопутными войсками Украины генерал-полковника Александра Сырского. Тот указал, что что Клещиевка (7 км к юго-западу от Бахмута) и Андреевка (10 км) были важными элементами российской оборонительной линии Бахмут – Горловка, которую украинские войска "прорвали".

Со своей стороны официальный представитель Восточной группы войск капитан Илья Евлаш отметил, что освобождение Клещиевки позволит украинским силам контролировать российские наземные линии связи, снабжающие российскую группировку войск в районе Бахмута. Аналитики предположили, что он имеет в виду способность ВСУ установить управление огнем на автодороге Т0513 Бахмут – Горловка.

В ISW указали, что в настоящее время не могут самостоятельно оценить силу и протяженность российских оборонительных укреплений в районе Бахмута. Хотя вероятно, что оккупанты укрепили свои линии обороны возле города менее сильно, чем на юге Украины.

Также предполагается, что войска РФ к югу от Бахмута устали от недавних попыток удержать Клещиевку и Андреевку, а захват Силами обороны Украины этих двух населенных пунктов, защищающих ключевые наземные линии связи врага (которые поддерживают Бахмут), указывает на то, что этим силам будет трудно пополнить свою боевую численность и защититься от любых дальнейших наступательных действия ВСУ к югу от города.

"Однако нет непосредственных признаков того, что освобождение Клещиевки и Андреевки будет предвещать более высокие темпы продвижения украинских войск к югу от Бахмута, а российская оборона позиций к западу от Т0513, вероятно, продолжит представлять проблемы для украинских сил в этом районе", – считают в ISW.

Тем не менее эксперты убеждены, что освобождение Украиной двух сел, за удержание которых российские войска упорно боролись, может соответствовать серьезной деградации других частей ВС РФ, которые их прикрывали. Отмечается, что наступление ВСУ в западной части Запорожской области, по-видимому, соответствует значительному ухудшению защиты российских частей и соединений на этом участке фронта.

"Российские силы, "обороняющиеся" на западе Запорожской области с начала контрнаступления, делали это в основном без ротации подразделений оперативного уровня и, вероятно, понесли увеличивающиеся потери", – говорят аналитики.

Они напомнили, что части 71-го, 70-го и 291-го мотострелковых полков российской 42-й мотострелковой дивизии (58-я общевойсковая армия Южного военного округа) регулярно отражали атаки украинской армии и участвовали в различных "боевых столкновениях", в том числе ограниченных боях и некоторых контратаках, в течение первого этапа контрнаступления ВСУ с июня по август 2023 года. В середине-конце августа украинские войска начали прорыв первоначального оборонительного рубежа российских оккупантов, который создали подразделения 42-й мотострелковой дивизии.

На их удержание было потрачено значительное количество рабочей силы, персонала и усилий. Российские сообщения и видеоматериалы позволяют предположить, что многие из этих подразделений 42-й дивизии с тех пор отошли на позиции за последующим российским оборонительным слоем между Вербовым и Солодкой Балкой, и теперь в основном обстреливают наступающие украинские войска.

"Отсутствие недавних сообщений и видеозаписей об участии этих элементов в боевых действиях на западе Запорожской области позволяет предположить, что потери они понесли еще на первых этапах украинского контрнаступления и это сделало их боевые действия неэффективными", – подчеркнули в ISW.

Подразделения 70-го мотострелкового полка временно отошли в тыл во время украинского прорыва и вернулись на передовые позиции в начале сентября, поэтому аналитики предполагают, что наступление Украины сильно ухудшило это подразделение. В частности, потери вынудили российское командование дать полку время для переоборудования в тылу. Установлено, что это будет одна из немногих ротаций подразделений ВС РФ, которые ISW наблюдала на этом участке фронта.

"Подразделения 810-й бригады морской пехоты (Черноморский флот), которая также занимала передовые позиции на начальном защитном слое России на ранних этапах контрнаступления, похоже, также будут развернуты дальше за защитным слоем РФ перед нынешним наступлением Украины", – констатировали в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, что ВСУ смогут прорвать вторую линию обороны оккупантов до конца года. Так, уже в начале октября Силы обороны смогут выйти в Токмак Запорожской области.

