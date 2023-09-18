Появились новые кадры с флагом Украины над Андреевкой: в чем стратегическое значение освобождения села и какие преимущества получили ВСУ. Карта

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ подняли флаг Украины над недавно освобожденным поселком Андреевка вблизи Бахмута Донецкой области. Населенный пункт находится под постоянными обстрелами и попытками врага штурмовать его.

Кадры из Андреевки опубликовали в Telegram 2-го механизированного батальона 3 ОШБр. Военные объяснили, что поднять украинский флаг там было важно – это значит, что Андреевка полностью перешла под контроль ВСУ.

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