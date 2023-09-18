Смогут ли ВСУ прорвать вторую линию обороны врага до конца года и какие факторы будут ключевыми: прогноз эксперта

Вооруженные силы Украины, возможно, смогут прорвать вторую линию обороны российских оккупантов до конца года. Уже в начале октября Силы обороны смогут выйти к Токмаку в Запорожской области.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. "Я думаю, что в начале октября мы сможем выйти к Токмаку. У меня есть такой оптимистичный взгляд", – сказал он.

После этого, по словам эксперта, ситуация на фронте будет зависеть от поведения врага.

"Или они будут держать там оборону до последней капли крови или будут убегать. Если будут убегать, это лучше для них. Если они будут держать оборону, то попадут в окружение. Но это действительно расход времени и ресурса", – пояснил Коваленко.

По его убеждению, прорыв второй линии обороны в этом году возможен, но не факт, что Силы обороны выйдут к Азовскому побережью.

Видео дня

"В то же время, если враг не будет задерживаться в Токмаке, то до конца этого года мы сможем выйти либо на побережье Азовского моря, либо в Мелитополь. Итак, плохие погодные условия нас могут встретить уже там. Но дальше уже будет работать артиллерия. Небольшой срез суши, который контролируется огненным контролем со стороны артиллерии – и мы увидим в Запорожской области ситуацию с правобережной Херсонщиной, которая в определенный момент начала простреливаться насквозь.Так же будет и здесь.Отсутствие маневренности, мобильности и возможности использовать артиллерию, безопасной логистики – все это приведет к тому , что россиянам из Мелитополя придется делать этот не "жест доброй воли", а "принимать сложные решения", – подчеркнул Коваленко.

Напомним, Зеленский заявил, что Украине важно не делать паузу в контрнаступлении, чтобы освободить все свои территории от российской оккупации. Для этого Силам обороны необходимо дальнобойное вооружение и превосходство россиян в небе.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко заявил, что у россиян нет ни одного наступательного ресурса, поэтому они не смогут пробить линию обороны украинской армии. Силы обороны имеют перспективу, уже к октябрю могут выйти на Токмак. Дальше есть два сценария развития ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины 17 сентября освободили село Клищиевка к югу от Бахмута и продолжили успешные наступательные действия на других участках Бахмутского направления. Также воины провели ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка – Донецк и продвинулись дальше к востоку от Красногоровки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!