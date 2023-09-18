До октября выйдем на Токмак, дальше есть два сценария: прогнозы Коваленко до конца года

Несмотря на то, что в последние недели российская оккупационная армия собирает дополнительные силы, у нее нет никакого наступательного ресурса, следовательно, она не сможет пробить линию обороны украинской армии. Силы обороны имеют перспективу уже к октябрю выйти на Токмак. Дальше есть два сценария развития ситуации.

Если враг решит бороться до конца, это будет тратить время и ресурс, это не будет иметь смысла. Кроме того, он попадет в окружение. Если же оккупант сдаст эти позиции и украинская армия пойдет дальше, до конца 2023 она сможет дойти либо до Мелитополя, либо до побережья Азовского моря. Тогда может повториться история с правобережной Херсонщиной – враг будет вынужден "принимать непростое решение". Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

– Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал две цели этого государства в контексте войны в Украине. Это препятствие стратегическому успеху России и помощь Украине в восстановлении после победы. В то же время ранее в США заявили, что они имеют возможность отслеживать, где именно используется их оружие. Фактически это был прямой намек Украине не применять американское оружие на территории РФ. Не видите ли вы здесь определенного противоречия? Судя по тому, какое оружие предоставляют нам США, готовы ли они к победе Украины в этой войне?

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– Все международные партнеры, когда передают нам то или иное оружие, говорят очень важный момент: это оружие не может применяться по территории России. В то же время они не воспринимают российскими временно оккупированные территории Украины, в частности, Крым. Следовательно, использование этого вооружения в этих пределах разрешено. Что касается оружия, которое можно применять в России – это оружие, которое производится именно Украиной, оружие собственного производства. Это с одной стороны.

Но с другой стороны, есть очень интересный момент. Мы производим образцы оружия, в комплектацию которых входят компоненты иностранного происхождения, иностранные технологии, но и в таком случае Украина может использовать ракеты или что-то другое в РФ. Таким образом, наши партнеры могут увеличивать количество боевых задач, которые мы можем выполнять не только на временно оккупированных территориях, но и на территории страны-агрессора.

– Итак, вы считаете, при таких условиях для нас становится уже не столь важным, какие именно средства применять на территории России – союзнические или свои?

– Да, именно так.

– В конце прошлого года генерал Залужный отметил, что, по его тогдашним оценкам, объемов западной помощи не хватит на то, чтобы полностью освободить территорию Украины. Считаете ли вы, что сейчас ситуация изменилась, что сегодня, исходя из анонсированной помощи, у Украины есть ресурс для полной деоккупации?

– Нет, пока та анонсированная помощь не поможет освободить все территории. Она сформирует исключительно наши дальнейшие наступательные действия. Например, если мы говорим об операциях, которые будут производиться в 2024 году, то это будет совсем другая номенклатура, совсем другие пакеты помощи. Поэтому пока на сегодняшний день мы можем говорить о формировании определенных сценариев по освобождению той или иной области, того или иного района или населенного пункта с использованием того, что есть на сегодняшний день налицо.

Когда мы будем освобождать, например, временно оккупированный полуостров Крым или Донецкую область и Донецк, Луганскую область и Луганск, это будут совсем другие пакеты помощи, совсем другая номенклатура и другие объемы.

– И сегодня мы можем быть уверены в том, что Запад предоставит нам именно такую помощь?

– Да, безусловно.

– По информации генерала Буданова, даже если Путин и Ким Чен Ын во время последней встречи договорились о военной помощи, на самом деле фактически Северная Корея делает это уже в течение полутора месяцев. В частности, это снаряды калибров 122 и 152 миллиметров, ракеты к РСЗО "Град" и танковые снаряды. Насколько существенной может быть такая помощь? Как это может усилить армию оккупанта и может ли этот факт изменить расстановку сил на фронте?

– Изменить расстановку сил на фронте он не сможет, потому что здесь адская логистика – 10 тысяч километров плечо подвоза. Конечно, генерал Буданов знает гораздо больше меня. Я использую верифицированные данные, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть факт поставок боеприпасов из Северной Кореи в Россию. Об этом много говорят, но мы пока не видели ни единого факта.

Появилось только одно фото – якобы с боеприпасом, на котором нанесены корейские иероглифы. Но потом выяснилось, что это фотошоп, к тому же достаточно примитивный. Следовательно, пока верифицированного фактажа поставок нет.

Если это произойдет, то только с разрешения Си Цзиньпина. Но я не думаю, что он будет так рисковать. Потому что у Китая есть проблемы с Тайванем. Если Китай позволит Северной Корее отправлять боеприпасы в Россию, то кто-то начнет что-то отправлять в Тайвань по той номенклатуре, которой до этого не было.

Еще один немаловажный момент. Даже если процесс поставки будет происходить, он не может быть каким-либо глобальным или масштабным. Во-первых, в Северной Корее деградирована железная дорога. Там нет большого количества вагонов, эшелонов, локомотивов, которые постоянно гнали бы в Россию десятки вагонов с боеприпасами. Нет. Последний поезд, зафиксированный из Северной Кореи в Россию, кроме бронированного поезда Ким Чен Ина, имел всего три грузовых вагона по 50 тонн. Итак, можете сделать выводы, о каких объемах может идти речь.

Они не решат проблему России с боеприпасами. Это может быть исключительно ситуативное решение. К примеру, определенное количество боеприпасов преодолеет 10 тысяч километров, доедет до фронта, а затем их распределят по нескольким дивизионам. Проблема этих отдельных дивизионов будет решена, но не для всей зоны боевых действий.

– Последний вопрос – относительно усиления армии оккупанта. По данным ГУР, в настоящее время Россия перебрасывает на фронт в Луганской области 25-ю армию. Также стало известно о том, что на севере Луганщины оккупанты формируют так называемые подразделения "Шторм-Z", в состав которых в основном входят зэки. Считаете ли вы, что до наступления условного "сезона дождей" оккупант может существенно усилить свои позиции и совершить прорыв на определенном участке фронта?

– Я думаю, что у россиян нет перспективы прорыва нашей линии обороны. Да, они формируют свою 25-ю армию, все эти "Штормы-Z", назначение которых – забрасывание наших позиций мясом. Но наступательный потенциал и функционал у них отсутствует, причем именно в Луганской области.

Они будут устраивать всю эту мясорубку, но прорыва не будет из-за дефицита техники, дефицита боекомплекта. Там некомплект подразделений штатной комплектацией и многие другие проблемы. Они не смогли этого сделать раньше, не сделают этого и сейчас.

– А что касается Сил обороны Украины? Какой успех они могут иметь в течение ближайшего месяца?

– Я думаю, что в начале октября мы сможем выйти на Токмак. У меня есть такой оптимистичный взгляд. А дальше все будет развиваться по сценарию, который будет зависеть от поведения россиян. Либо они будут держать там оборону до последней капли крови, либо будут бежать. Если будут бежать, это лучше им. Если они будут держать оборону, то попадут в окружение. Но это действительно трата времени и ресурса.

Следовательно, прорыв второй линии обороны в этом году возможен, но не факт, что выйдем к Азовскому побережью. Вместе с тем, если враг не будет задерживаться в Токмаке, то до конца этого года мы сможем выйти либо на побережье Азовского моря, либо в Мелитополь. Так что плохие погодные условия нас могут встретить уже там. Но дальше уже будет работать артиллерия.

Небольшой срез суши, контролируемый огненным контролем со стороны артиллерии – и мы увидим в Запорожской области ситуацию с правобережной Херсонщиной, которая в определенный момент начала простреливаться насквозь. Так же будет и здесь. Отсутствие маневренности, мобильности и возможности использовать артиллерию, безопасной логистики – все это приведет к тому, что россиянам из Мелитополя придется делать этот не "жест доброй воли", а "принимать сложные решения".