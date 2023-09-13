Россия перебрасывает на Луганщину 25-ю армию: в ГУР объяснили, что это значит

Российское командование в срочном порядке перебрасывает на фронт в Луганской области так называемую 25-ю армию. Связано это с большими потерями личного состава врага.

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона "Единые новости". Он прокомментировал переброску россиянами на Луганщину частей несформированной армии.

Юсов отметил, что это не ротация, а пополнение личного состава врага из-за значительных потерь, которые он несет в Украине.

"Делают они это, скажем так, уже несколько недель. А почему наспех? Это не ротация, это пополнение личного состава из-за тех потерь, которые несет захватчик. Потери личного состава действительно значительны, велики, поэтому да, подразделения, которые должны быть позже задействованы , в срочном порядке идут сейчас на те направления, где самые большие потери личного состава врага", – сообщил Юсов.

Что такое 25 армия РФ

Стоит отметить, что так называемая 25 армия в составе сухопутных войск ВС РФ начала формироваться только с июня этого года – в нее резервистов набирали буквально по объявлениям в интернете.

Численность ее должна составлять около 30 тысяч военных-контрактников в составе не менее двух мотострелковых дивизий, танковых батальонов и артиллерийских дивизионов.

Пункты отбора в новую армию разместили во Владивостоке и Уссурийске. Об этом, в частности, свидетельствует объявление администрации города Дальнегорского Приморского края о вступлении в новую 25 армию России.

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Военнослужащие 25 армии с 1 сентября по 1 декабря 2023 года должны были пройти боевое согласование, а затем передислоцироваться в Запорожскую и Херсонскую области. А на самом деле необученных резервистов бросают "на мясо" в Луганскую область.

Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан отметил, что российская 25-я армия существует только на бумаге. Сформировать армию за столь короткое время невозможно, поэтому подразделения проходят по документам как армейские, а в реальности это батальоны, бригады или полки.

"Россиянам не хватает резервов, и поэтому заводят их на Луганское направление, а оттуда забирают на Запорожское обстрелянные части 41-й армии. Перебрасывается не армия, а батальон в 500 человек. Нового ничего не происходит, дали минимально обученному батальону технику и послали на фронт", – заметил Свитан.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба, только за прошедшие сутки Силы обороны Украины проредили армию РФ еще на 590 оккупантов. Общая же численность потерь врага в живой силе за весь период полномасштабного вторжения уже достигла 270 350 человек.