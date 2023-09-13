Минус 590 оккупантов и 103 единицы техники: Генштаб обновил статистику потерь России в войне

За прошедшие сутки Силы обороны Украины проредили армию государства-террориста России еще на 590 оккупантов. В результате общая численность потерь врага в живой силе за весь период полномасштабного вторжения уже достигла 270 350 лиц.

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Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ утром 13 сентября. Также защитники Украины утилизировали 103 единицы техники кремлевской армии.

Напомним, 11 сентября ВСУ успешно ударили по пункту базирования вражеских экипажей беспилотников Zala и "Ланцет" в Донецкой области во временно оккупированном поселке Луганское Донецкой области. На опубликованных в сети кадрах виден мощный взрыв и детонация, хотя военные не указали, чем именно был нанесен удар по оккупантам.

Тем временем артиллерия НГУ "Азов" в одном из направлений на передовой уничтожила сразу пять боевых машин пехоты врага. В пресс-службе бригады не уточнили, на каком направлении фронта горела вражеская техника. Однако среди уничтоженной техники видны БМП-2 и БМП-3 оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что за прошедшую неделю ударные подразделения Сил обороны Украины, обеспечиваемые в рамках "Армии дронов", поразили 201 единицу военной техники оккупационных войск России. Государство-агрессор получило убытки на десятки миллионов долларов.

– Бойцы 30-й ОМБр им. Константина Острожского уничтожили вражескую технику под Соледаром Донецкой области с помощью FPV-дронов. Среди уничтоженных машин врага КамАЗы, танки, УРАЛы и другая бронетехника.

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