ВСУ нанесли мощный удар по базе БПЛА оккупантов в Донецкой области. Видео 'фейерверка'

Украинские защитники продолжают уничтожать личный состав и технику захватнической армии РФ. Так, с утра 11 сентября Вооруженные Силы успешно ударили по пункту базирования вражеских экипажей беспилотников Zala и "Ланцет" в Донецкой области.

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Феерическое видео с места поражения выложили в Telegram-канале Стратком ВСУ. Чем именно был нанесен удар по оккупантам не указывается.

"Утром 11.09.2023 Вооруженные Силы Украины успешно нанесли удар по базе БПЛА оккупантов во временно оккупированном поселке Луганске Донецкой области", – говорится в сообщении.

Ранее Сырский показал, как воины 30-й ОМБр под Соледаром уничтожают технику оккупантов. Воины каждый день очищают нашу землю от захватчиков, используя при этом все возможные средства, в том числе и FPV-дроны.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский снайпер ликвидировал российского оккупанта-пулеметчика, находившегося от него на расстоянии 880 метров. Наблюдение за противником и момент выстрела воин снял на камеру.

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