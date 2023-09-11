FPV-камикадзе очень эффективны: Сырский показал, как воины 30-й ОМБр под Соледаром уничтожают технику оккупантов. Видео

Украинские защитники безостановочно уничтожают российских оккупантов и их технику на передовой. Воины каждый день очищают нашу землю от захватчиков, используя при этом все возможные средства, в том числе и FPV-дроны.

Видео дня

Доказательством тому является работа бойцов 30-й ОМБр им. Константина Острожского. Соответствующим видео поделился командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он обнародовал кадры на своем канале в Telegram в понедельник, 11 сентября (чтобы посмотреть запись, прокрутите страницу до конца).

По словам Сырского, на кадрах показана ликвидация вражеской техники под Соледаром Донецкой области.

"Под Соледаром украинские воины продолжают уничтожать технику оккупантов. На видео – результаты слаженной работы аэроразведчиков 30-й ОМБр "Команда Вялого" и их собратьев из других подразделений", – прокомментировал Сырский.

Он добавил, что FPV-камикадзе в руках наших военных очень эффективны.

В ролике можно увидеть, как камикадзе метко стреляют не только по технике оккупантов в поле, но и той, которую военные преступники РФ тщательно прятали в разных помещениях и маскировали в лесистой местности.

Среди уничтоженной техники врага – КамАЗы, танки, УРАЛы и другая бронетехника.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский снайпер ликвидировал российского оккупанта-пулеметчика, находившегося от него на расстоянии 880 метров. Наблюдение за противником и момент выстрела воин снял на камеру.

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