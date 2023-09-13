Оккупанты формируют на Луганщине подразделения 'Шторм-Z' из 'зэков': что известно

На севере временно оккупированной РФ Луганской области россияне готовят в полевых лагерях подразделения "Шторм-Z", которые в основном формируются из заключенных. Затем этих захватчиков оккупанты используют в своих "мясных штурмах".

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Об этом в эфире телеканала "Киев" рассказал начальник Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он отметил, что подготовка "зэков" проходит в Старобельском районе области.

"Есть много подтверждений тому, что на севере Луганщины в Старобельском районе формируются полевые лагеря, где этих представителей частных военных компаний пытаются чему-то научить", – говорит Власенко.

По его словам, в этих лагерях бойцы "Шторм-Z" находятся 7-10 дней, после чего их сразу бросают на передовую в качестве пехоты к механизированным подразделениям армии РФ.

"Они используют пригожинскую тактику "мясных штурмов". Соответственно, происходит артподготовка, задействуется авиация, а дальше волнами идет пехота – как раз эти подразделения "Шторм-Z" под прикрытием механизированных подразделений регулярной российской армии", – рассказал начальник РВА.

Напомним, что "Шторм-Z" – это ряд штрафных воинских частей, созданных Россией в апреле 2023 года по образцу ЧВК "Вагнер" после конфликта минобороны РФ с лидером "Вагнера" Евгением Пригожиным.

Власенко добавил, что в последнее время россияне в Луганской области теряют инициативу в наземных операциях и несут большие потери. Это враг пытается компенсировать артиллерийскими обстрелами и использованием авиации для своих атак на позиции ВСУ и деоккупированные территорий, где проживают гражданские. В то же время снарядный голод в войсках РФ в регионе не ощущается.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины уничтожили в Луганской области российский самоходный 240-мм миномет 2С4 "Тюльпан". Поражение вражеской установки произвели с помощью дрона.

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