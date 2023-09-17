Получили плацдарм: в ВСУ прокомментировали деоккупацию Клищиевки

Деокупация Клищиевки в Донецкой области предоставила украинской армии плацдарм для развития новых наступательных действий. Это позволит ВСУ, прежде всего, получить контроль над логистическими маршрутами оккупантов, которые обеспечивают Бахмут.

О тактических выгодах от освобождения населенного пункта в эфире телемарафона рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. Он подчеркнул, что наши подразделения на этом направлении нанесли мощное поражение ряду оккупационных подразделений, в результате чего произошло обнажение флангов противника (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"(Это. - ред.) позволит в дальнейшем удобнее продвигаться в глубину противника и нанести более точные и более глубокие удары по оккупанам", – пояснил Евлаш.

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По его словам, наши военные закрепляются на местности и проводят стабилизационные действия, в частности разминирование.

Напомним, 17 сентября стало известно, что населенный пункт Клищиевка Донецкой области окончательно освобожден от российских оккупантов. Захватчиков выгнали воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады и Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лют". В то же время, по словам воинов, противник постоянно пытается нанести максимальный ущерб украинским защитникам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ВСУ объяснили, что в районах Клещиевки и Курдюмовки в Донецкой области продолжаются ожесточенные боевые действия. Оккупанты прилагают значительные усилия, чтобы удержаться в этих населенных пунктах, ведь их потеря для врага может стать роковой.

– Военные 22-й омбр ВСУ устроили врагу "адскую колыбельную" на Бахмутском направлении. Под сиянием месяца защитники накрыли позиции российских оккупантов огнем из реактивных систем залпового огня (РСЗО).