Оккупантов ждет только смерть: воины ВСУ устроили захватчикам 'адскую колыбельную' на Бахмутском направлении. Видео

Военные 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины устроили врагу "адскую колыбельную" на Бахмутском направлении. Под сиянием месяца защитники накрыли позиции российских окупантов огнем из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Зрелищное видео 17 сентября опубликовал в своем Telegram-канале первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк. На опубликованных кадрах видно, как украинская РСЗО наносит огненные удары по позициям врага (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Бахмутское направление. Адская колыбельная для оккупантов в исполнении воинов-реактивников бригады. Тех, кто пришел на нашу землю с мечом, ждет здесь только вечный сон", – заявили в 22-й омбр.

Видео дня

Отметим, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки в Украине были обезврежены около 530 оккупантов и по меньшей мере 48 единиц их вооружения и военной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш рассказал, что страна-агрессор бросила на Бахмутское направление 52 тыс. оккупантов. Всего на восточном направлении – около 150 тыс. военных РФ и тысячи единиц военной техники.

– По данным Генштаба ВСУ, украинские военные за сутки на Бахмутском направлении отбили 13 атак в районе Клещиевки и имеют там успех, вытесняя врага с позиций. Противник безуспешно пытался прорваться в районах Курдюмовки и Андреевки.

– Аналитики ISW отметили, что украинские Силы обороны 16 сентября продолжили наступать на Бахмутском направлении и добились продвижения. Также ВСУ продвинулись на западе Запорожской области, осуществляя прорыв оборонительного рубежа.

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