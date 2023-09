ВСУ ведут наступление на Бахмутском направлении, оккупанты усиливают оборону на Запорожье: анализ боевых действий от ISW

Силы обороны Украины 16 сентября продолжили наступательные действия на Бахмутском направлении и добились продвижения в этом районе. Также они продвинулись в западной части Запорожской области, осуществляя прорыв российского оборонительного рубежа, который опережает нынешние масштабы украинского наступления.

По словам аналитиков, оно вынудило командование ВС РФ сделать приоритетом оборону оккупантов на Запорожье и горизонтально передислоцировать элементы "элитного" формирования подальше от их обороны возле Бахмута. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Бахмутское направление

Кадры с геопривязкой, опубликованные 15 сентября, подтверждают, что ВСУ продвинулись к югу от Раздолевки (около 13 км к северо-востоку от Бахмута) и к северу от Клищевки (около 6 км к юго-западу).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что боевые действия продолжаются в районе Клищевки и Курдюмовки (12 км к юго-западу от Бахмута). По ее словам, украинские силы продолжают успешно действовать в районе Клищевки.

Со своей стороны командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский разместил кадры украинских военнослужащих в Андреевке (8 км к юго-западу от Бахмута) после того, как защитники освободили этот населенный пункт 14 сентября.

Запорожское направление

В ISW отметили, что наступление Сил обороны Украины на западе Запорожской области вынудило российское командование сделать приоритетом оборону именно там. Оккупанты передислоцировали туда некоторые элементы относительно элитного формирования войск, которые дислоцируются к югу от Бахмута.

В частности, североосетинские так называемые добровольческие батальоны "Штурмовая Осетия" и "Алания", действующие на западе Запорожья, 16 сентября разместили фото, на котором якобы изображен небольшой отряд 83-й российской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (воздушно-десантные войска (ВДВ) РФ) в селе Нестерянка – западное плечо нынешнего украинского прорыва на западе Запорожской области.

Примечательно, что еще в конце июня подразделения этой бригады были развернуты для защиты от украинских контрнаступательных операций в районе Клищевки на Бахмутщине. Там же было замечено ее участие в боевых действиях в конце августа.

"По состоянию на 11 сентября части 83-й бригады все еще действовали в районе Бахмута, хотя другие части, возможно, были рассредоточены по двум различным участкам фронта. Клищеевка в последние недели была центром боевых действий в районе Бахмута", – указали в ISW.

Аналитики ранее подсчитали, что украинские контрнаступательные операции по нескольким направлениям вынудят российское командование отдать приоритет определенным участкам фронта и провести боковые передислокации, которые откроют ВСУ возможности.

Отмечается, что украинские контрнаступательные операции сосредоточили в районе Бахмута "элитные" части и соединения ВС РФ. Речь идет об элементах 98-й и 106-й дивизий, 83-й, 11-й и 31-й бригад воздушно-десантных войск, а также 364-й бригады спецназа ГРУ.

"Российские войска до сих пор не желают отправлять эти относительно элитные формирования для оказания помощи в критически важных оборонительных усилиях в западной Запорожской области, а украинские операции в районе Бахмута, судя по всему, продолжают мешать российскому командованию делать это в больших масштабах", – констатировали в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 16 сентября на украинском фронте произошло более 30 боевых столкновений. Воины ВСУ отбили вражеские атаки в районах Клищиевки и Марьинки на Донетчине, во время огневых задач были поражены три российских ЗРК "Бук-М1".

