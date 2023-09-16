Как освобождали Андреевку: штурмовики показали видео героических боев

Украинские военные показали в сети уникальные кадры освобождения поселка Андреевка Донецкой области. Наши штурмовики охотились на врага посреди поля боя – в населенном пункте, наполненном россиянами.

Видео, снятое камерой GoPro, опубликовали в Telegram 3-й отдельной штурмовой бригады, бойцы которой участвовали в операции. На нем – мгла Донбасса и суровые бои на грани жизни и смерти (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Бойцы рассказали, что противник вел минометный обстрел, разрывы мин становились все более близкими, но наши бойцы продолжали наступление.

Видео дня

Напомним, ранее в 3-й бригаде объяснили, почему Андреевка была столь важна. Бои за нее были сложными и долгими, ведь село имело большое значение для оккупантов из-за территориального расположения.

"Прежде всего, Андреевка – это полный контроль над железной дорогой, которая является опорной линейкой для дальнейшего наступления. То есть она является необходимым плацдармом для продвижения дальше, ведь задача украинских сил на этом направлении – окружение Бахмута, и без Андреевки достичь этого невозможно", – написал военный и политический деятель Максим Жорин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Во время контрнаступательной операции в Андреевке российское командование приказало стрелять по собственным солдатам. Причиной такого фантасмагорического решения стала массовая сдача в плен захватчиков Силам обороны.

– Украинские военные подтвердили, что в Андреевке, расположенной под Бахмутом Донецкой области, повреждены или полностью уничтожены абсолютно все дома. Это село является одним из эпицентров битвы на южном фланге Бахмута.

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