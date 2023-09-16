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Как освобождали Андреевку: штурмовики показали видео героических боев

Марина Погорилко
War
2 минуты
3,0 т.
Как освобождали Андреевку: штурмовики показали видео героических боев

Украинские военные показали в сети уникальные кадры освобождения поселка Андреевка Донецкой области. Наши штурмовики охотились на врага посреди поля боя – в населенном пункте, наполненном россиянами.

Видео, снятое камерой GoPro, опубликовали в Telegram 3-й отдельной штурмовой бригады, бойцы которой участвовали в операции. На нем – мгла Донбасса и суровые бои на грани жизни и смерти (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Бойцы рассказали, что противник вел минометный обстрел, разрывы мин становились все более близкими, но наши бойцы продолжали наступление.

Андреевка (Бахмутский район Донбасса) на карте
Видео дня

Напомним, ранее в 3-й бригаде объяснили, почему Андреевка была столь важна. Бои за нее были сложными и долгими, ведь село имело большое значение для оккупантов из-за территориального расположения.

Населенный пункт уничтожен

"Прежде всего, Андреевка – это полный контроль над железной дорогой, которая является опорной линейкой для дальнейшего наступления. То есть она является необходимым плацдармом для продвижения дальше, ведь задача украинских сил на этом направлении – окружение Бахмута, и без Андреевки достичь этого невозможно", – написал военный и политический деятель Максим Жорин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Во время контрнаступательной операции в Андреевке российское командование приказало стрелять по собственным солдатам. Причиной такого фантасмагорического решения стала массовая сдача в плен захватчиков Силам обороны.

– Украинские военные подтвердили, что в Андреевке, расположенной под Бахмутом Донецкой области, повреждены или полностью уничтожены абсолютно все дома. Это село является одним из эпицентров битвы на южном фланге Бахмута.

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