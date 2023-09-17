ВСУ отбили вражеские атаки в районах Клещиевки и Марьинки, поражены три российских ЗРК 'Бук-М1' – Генштаб

В Украине начались уже 571-е сутки полномасштабной войны, на которую защитники продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском. Воины уничтожают агрессора, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Только накануне на украинском фронте произошло более 30 боевых столкновений. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ на 17 сентября.

Отмечается, что этой ночью РФ нанесла авиационно-ракетные удары по Украине – информация о последствиях террористической атаки уточняется. В то время как за прошедшие сутки она совершила восемь ракетных и 57 авиаударов, более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также от циничных ракетных ударов пострадало мирное население Харькова. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданских. Разрушения и повреждения получили более 15 частных жилых домов, разрушены лицей и другая гражданская инфраструктура.

Видео дня

От авиационных удары от оккупантов пострадали Степок на Сумщине; Малая Волчья, Плетеневка, Синьковка, Копанки на Харьковщине; Новоегоровка, Невское на Луганщине; Серебрянка, Спорное, Клещиевка, Авдеевка, Северное, Красногоровка, Пречистовка, Новомихайловка, Старомайорское на Донетчине; Светлая Долина, Малая Токмачка, Орехов и Роботино на Запорожье. А под российским артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях страна-агрессор Россия продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы. Также проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах по недопущению переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы в Белгородской области РФ.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны отбили 13 атак оккупантов в районе Клищиевки. Враг безуспешно пытался прорвать украинскую оборону в районах Курдюмовки и Андреевки. По результатам ведения наступательных (штурмовых) действий защитники имеют успех в районе Клищиевки, вытесняют захватчиков с занимаемых позиций.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Марьинском направлении войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районе Марьинки. Там за прошедшие сутки враг предпринял 11 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Все атаки оккупантов в районах Северного, Ровнополья на Донетчине и Новодаровки на Запорожье завершились для них значительными потерями в живой силе и технике. В то же время на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю.

На Мелитопольском направлении наши защитники продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить успешное поражение по тылам врага.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла два удара по пунктам управления, 12 – по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники, и еще пять – по зенитно-ракетным комплексам врага. Подразделениями ракетных войск поражены три зенитно-ракетных комплекса "Бук-М1" и пять артиллерийских средств ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские Силы обороны продолжают давить на российских окупантов на юге нашего государства. На разных участках фронта им удалось оттеснить захватчиков на расстояние от трех до четырех километров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!