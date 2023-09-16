Контрнаступление ВСУ на юге: Гуменюк сказала, как далеко удалось продвинуться

Силы обороны Украины продолжают давить на российских оккупантов на юге нашего государства. На разных участках фронта им удалось оттеснить захватчиков на расстояние от трех до четырех километров.

Защитники продолжают вести контрбатарейную борьбу и выбивают россиян с позиций. Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Ситуацию на южном фронте она охарактеризовала как "достаточно напряженную". При этом украинские воины продолжают вести контрбатарейную борьбу и выбивают оккупантов с занимаемых позиций.

"Но объективно нам нужно зачистить полосу хотя бы в 30 км, чтобы это было действительно результативно", – очертила Гуменюк задачу-минимум для защитников украинского юга.

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Напомним, ранее начальница Объединенного координационного центра отмечала, что украинским воинам необходимо провести "зачистку" полосы на 10-15 км от левого берега. Это нужно, прежде всего, для того, чтобы уменьшить количество обстрелов правобережья Херсонщины и защитить в том числе и жителей прибрежных населенных пунктов.