'Зачистка' полосы на 10-15 км от левого берега: Гуменюк назвала ключевую задачу ВСУ на юге

Украинские бойцы продолжают вести контрнаступательные действия и выбивать врага с юга Украины. Главная цель Вооруженных сил в этом направлении – зачистить полосу от левого берега Днепра минимум на 10-15 км.

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Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк во время телемарафона "Единые новости". По словам спикера, если эта цель будет достигнута, удастся значительно уменьшить количество обстрелов правого берега.

Это также облегчит условия жизни для жителей населенных пунктов вдоль берега.

"Мы продолжаем выбивать врага так, чтобы полоса от левого берега (Днепра, ред.) хотя бы на 10-15 км была от них абсолютно зачищена", – сказала она.

Ранее Гуменюк сообщала, что Силы обороны повредили ключевые мосты на юге Украины, которые захватчики использовали для опрокидывания техники и боеприпасов на фронт. В настоящее время захватчики могут переправлять через них только живую силу.

Напомним, ранее в британской разведке рассказали, как РФ пытается защитить Крымский мост. Для государства-агрессора он символ оккупации Крыма, однако важный мост для Москвы не только этим. Крымский мост является ключевым с точки зрения логистики.