В ВСУ рассказали, сколько окупантов и техники Россия стянула на Бахмутское направление

Россия бросила на Бахмутское направление 52 тысяч человек живой силы. Всего на восточном направлении находится около 150 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской военной техники.

Об этом сообщил руководитель прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона 17 сентября. "52 тысячи личного состава и примерно 274 танка они там держат. Более тысячи бронированных машин, также 150 артиллерийских систем и чуть больше 120 систем РСЗО", – сказал он.

Спикер Восточной группировки войск добавил, что всего на восточном направлении оккупанты сосредоточили около 150 тысяч военных и тысячи единиц техники.

"Также они держат достаточно много своей техники. Около тысячи танков, около 3 тысяч боевых бронированных машин, тысячу артиллерийских систем и 600 систем РСЗО. Достаточно большая группировка", – сказал он.

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Илья Евлаш отметил, что потери РФ на востоке Украины превышают украинские в 7-8 раз, что "противоречит любой военной логике и науке".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, украинские военные на Бахмутском направлении отбили 13 атак в районе Клещиевки. Враг безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Курдюмовки и Андреевки. ВСУ имеют успех в районе Клещиевки, где вытесняют захватчиков с занимаемых позиций.

– По данным ISW, украинские войска 16 сентября продолжили наступать на Бахмутском направлении и добились продвижения. Также ВСУ продвинулись в западной части Запорожской области, осуществляя прорыв оборонительного рубежа.

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