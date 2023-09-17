ВСУ проредили армию РФ еще на 530 наемников и 15 систем артиллерии – Генштаб

Защитники Украины с начала полномасштабного вторжения армии РФ ликвидировали 272 320 ее профессиональных военных и наемников. Около 530 оккупантов из этого количества были обезврежены на фронте в течение прошедших суток.

Также накануне защитники уничтожили по меньшей мере 48 единиц российского вооружения и военной техники. О потерях врага по состоянию на 17 сентября 2023-го сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Так, за последние сутки украинские воины сожгли еще 15 артиллерийских систем (всего 6003), четыре танка (4620) и четыре боевых бронированных машин (8828) ВС РФ.

В небе были уничтожены четыре вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 4742), а на земле – два РСЗО (776) и два средства ПВО (523).

Кроме этого, отминусовано еще 12 единиц российской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 8537) и пять – спецтехники (896).

Среди других потерь армии РФ от начала широкомасштабной войны: 1455 крылатых ракет, 316 вертолетов и 315 самолетов, 20 кораблей/катеров и одна подводная лодка.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины ВСУ уничтожили два российских ЗРК "Бук-М3" в оккупированном Светлодарске. Эти кадры попали на видео, как и попадания по другим позициям вражеских подразделений.

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