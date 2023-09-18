За уверенное продвижение и освобождение Клещиевки: Сырский на Донбассе наградил военных ВСУ. Видео

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский на передовой наградил украинских военных за мужество и героизм, проявленные в боях. Военачальник поблагодарил бойцов за уверенное продвижение и освобождение Клещиевки и Андреевки от оккупантов.

О чести пожать руки защитникам Украины Сырский сообщил в Telegram, опубликовав соответствующее видео. Награды от генерал-полковника получили бойцы 80-й ОДШБр, 26-й АБр, 45-й ОАБр, 19-я ракетная бригада, 13-й отдельный десантно-штурмовой батальон, 95-я ОДШБр, 3-я ОШБр, Объединение штурмовая бригада Нацполиции "Лють" и другие воины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Видео дня

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также побывал на передовой. Гарант поблагодарил наших воинов и показал, как общался с ними, слушал доклады и вручал награды.

Зеленский лаконично подписал видео. "Наши воины, наши герои. Передовая. Горжусь всеми! И спасибо вам – каждой бригаде – за мощь!" – написал он.

Накануне в вечернем обращении к украинцам гарант также выразил благодарность военным, защищающим небо Украины, и особо отметил бойцов, освободивших населенный пункт Клищиевка вблизи Бахмута Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что Украина намерена прорвать оборону российских кафиров на фронте. Он признал, что контрнаступление идет медленно, однако важно не останавливаться. Украинские военные сейчас владеют инициативой на поле боя и постепенно продвигаются вперед.

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