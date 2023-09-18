Украина собирается прорвать оборону врага: Зеленский сделал заявление о контрнаступлении ВСУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена прорвать оборону российских оккупантов на фронте. Он признал, что контрнаступление идет медленно, однако важно не останавливаться.

В настоящее время украинские военные владеют инициативой на поле боя и постепенно продвигаются вперед. Об этом Зеленский заявил в интервью CBS.

По его словам, уже известно, где вооруженные силы Украины смогут мощно прорвать российскую оборону. Президент заверил, что это обязательно произойдет.

"Да, все хотят, чтобы мы прорвали линии обороны. Мы этого очень хотим. Нелегкий путь. Это будет, я в этом уверен. И я не могу сказать, где это будет быстрее. Я не могу этого сказать, не хочу делиться информационно, извините, потому что знаю, где мы собираемся прорвать и мощно прорвать", – сказал Зеленский.

При этом он добавил, что это нелегкий путь, учитывая, что только на востоке Украины находятся 200 тысяч россиян.

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"Это сложная ситуация. Я буду с вами абсолютно откровенным. У нас есть инициатива. Это плюс. Мы остановили российское наступление и перешли в контрнаступление. И несмотря на это, оно не очень быстрое. Важно, что мы ежедневно продвигаемся вперед и освобождаем территории", – резюмировал президент.

Напомним, Зеленский заявил, что Украине важно не делать паузу в контрнаступлении, чтобы освободить все свои территории от российской оккупации. Для этого Силам обороны необходимо дальнобойное вооружение и превосходство россиян в небе.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко заявил, что у россиян нет ни одного наступательного ресурса, поэтому они не смогут пробить линию обороны украинской армии. Силы обороны имеют перспективу, уже к октябрю могут выйти на Токмак. Дальше есть два сценария развития ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины 17 сентября освободили село Клищиевка к югу от Бахмута и продолжили успешные наступательные действия на других участках Бахмутского направления. Также воины провели ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка – Донецк и продвинулись дальше к востоку от Красногоровки.

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