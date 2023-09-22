'Это вообще не проблема': Буданов заверил, что зима не помешает украинскому наступлению

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов утверждает, что контрнаступление Сил обороны Украины продолжится и зимой. Влажные погодные условия не станут преградой для украинских военных.

Для российских оккупантов тоже не проблема воевать зимой. Об этом Буданов сказал в интервью изданию The Drive.

"Это вообще не проблема. И как все видели в прошлый раз, воевать зимой не проблема для обеих сторон – и для нас, и для россиян. Это неприятная вещь, но это не имеет большого значения", – заявил глава ГУР.

Он отметил, что в настоящее время все основные боевые действия ведутся пешком, без использования какой-либо военной техники. Это связано с высокой насыщенностью артиллерийских систем на переднем крае, а также с переносными противотанковыми средствами.

"Тех бронетанковых систем недостаточно, чтобы создать брешь в орбитах противника и создать мощный прорыв, но их достаточно, чтобы сдержать любую попытку войск любой стороны осуществить прорыв с использованием техники", – заявил руководитель украинской разведки.

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Кроме того, на передовой большая насыщенность как противопехотными, так и противотанковыми минными полями. Когда противотанковая мина взрывается, она полностью разрушает колеса военной техники. Повреждения, нанесенные оборудованию, будут минимальными, но оно не сможет двигаться.

"Эти противотанковые мины – большая проблема для гусеничной техники. Также наблюдается большое количество FPV-дронов с обеих сторон, которые способны поразить практически любую технику", – отметил Буданов.

Он добавил, что все перечисленные причины сводят к минимуму возможность использования бронетанковой техники фактически по всем главным направлениям на фронте. Сейчас эта техника используется только для эвакуации или оперативной переброски пехотных расчетов в определенное место, но в боевых действиях не участвует.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Буданов сказал, что осень и ухудшение погодных условий не станет преградой для украинского контрнаступления. Оно продолжится, несмотря на холод и дожди, хотя они и усложнят для украинских воинов освобождение родной земли.