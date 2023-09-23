ВСУ прорвали оборону оккупантов в Вербовом на Запорожье, – Тарнавский

Украинские войска прорвали линию обороны российских захватчиков в Вербовом на Запорожье. Наши защитники продолжают двигаться вперед, хоть и не так быстро, "как в фильмах о Второй мировой войне".

Об этом корреспонденту CNN рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. По его словам, наши войска добились успеха на левом фланге населенного пункта, и теперь главное – не потерять инициативу.

Издание напомнило, что в последние недели украинские войска заявили, что прорвали "первую линию" российских опорных пунктов в Запорожской области. Это признак того, что Киев приближается к разветвленной сети укрепленных траншей россиян вдоль южного фронта.

Долгосрочная цель Украины – разорвать российский "сухопутный мост", связывающий временно оккупированные территории на востоке с подконтрольным России Крымом.

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Напомним, также Тарнавский убежден, что зима не станет преградой для продолжения контрнаступления Сил обороны, поскольку украинские воины продвигаются преимущественно без техники и небольшими группами. Наибольший прорыв на фронте еще впереди – для дальнейшего успеха украинским силам необходимо достичь города Токмак в Запорожской области.

В ISW сообщили, что 22 сентября Силы обороны Украины преуспели на Донетчине и в западной части Запорожской области. В частности, им удалось продвинуться юго-восточнее Клещиевки вблизи Бахмута и севернее Новопрокоповки на Мелитопольском направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал, что так называемая линия Суровикина представляет собой хорошо укрепленную линию обороны российских оккупационных войск. Впрочем, Силы обороны Украины знают, как преодолевать подобные препятствия, и преодолеют ее довольно быстро.

– Президент Зеленский заявил, что ВСУ деоккупируют Бахмут и два других ключевых города. По его словам, у украинского командования уже есть соответствующий детальный план.

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