Трудно ли преодолеть 'линию Суровикина'? Майор Гетьман озвучил прогноз

Так называемая "линия Суровикина" представляет собой хорошо укрепленную линию обороны российских оккупационных войск. Впрочем, Силы обороны Украины знают, как преодолевать подобные препятствия и преодолеют его довольно быстро.

Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. "Это условное название. Речь идет об обычных фортификационных сооружениях, построенных россиянами", – отметил он.

Ветеран войны уточнил: "Они поставили "зубы дракона", вырыли противотанковые рвы и окопы, построили блиндажи, между этим установили определенные коммуникации, чтобы их военнослужащие могли передвигаться, не выходя из окопа. То есть эти укрепления соединены между собой".

Однако он подчеркнул, что ничего особенного в "линии Суровикина" нет. "Рисуют какую-то линию вроде линии Мажино, но чего-то особенного там нет. Мы умеем и знаем, как ее преодолевать. Все мы уверены в том, что эти линии обороны мы преодолеем достаточно быстро, учитывая объективные условия", – заверил майор.

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Он также рассказал, в чем разница первой и второй линии обороны врага. Если первая линия была очень плотно заминирована, то на второй минирование уже не столь плотное, ведь оккупационные войска обязаны были оставить место для передвижения собственных сил.

Ветеран войны также подчеркнул, что наступление Сил обороны Украины фактически опровергает все традиционные представления военной науки об условиях успешного наступления. "Многие из нас слышали нарративы о том, что, чтобы наступать, нужно иметь преимущество в 3-5 раз, иметь больше танков и всего остального, чем у врага. А у нас все с точностью до наоборот. У врага больше живой силы, больше техники, больше артиллерийских систем, больше снарядов. Но мы давим на врага. Он перешел к обороне, а мы продолжаем наступательные действия", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ подняли флаг Украины над освобожденным селом Андреевка вблизи Бахмута Донецкой области. Таким образом этот населенный пункт полностью перешел под контроль Украины.