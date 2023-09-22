Из Бахмута сбегут 50 тысяч солдат Путина, он снова будет наш. Интервью с майором Гетьманом

Город Бахмут Донецкой области уже в ближайшее время может вернуться под контроль Украины. Для освобождения этого населенного пункта сложились все предпосылки. Так, Силы обороны заняли господствующие высоты в районе Клещиевки и фактически образовали плацдарм для наступления. Вскоре российская оккупационная группировка в Бахмуте может оказаться не в условном, а в физическом окружении.

В настоящее время Россия держит в Бахмуте крупнейшую группировку численностью 50 тысяч военнослужащих. Все они перед лицом попадания в плен или уничтожения могут покинуть этот населенный пункт. Это станет очередным мощным ударом как по амбициям Кремля, так и по боевому духу солдат-оккупантов. Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

– Стало известно, что Южная Корея предоставит Украине машины для прорыва минных заграждений. Считаете ли вы, что именно заминированные поля на сегодняшний день являются наибольшим препятствием для продвижения Сил обороны вперед? Или линии обороны? В каких условиях наступление может ускориться? Что его сдерживает?

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– Все вместе. Прежде всего, наше наступление никто не сдерживает. Мы продвигаемся в соответствии со сложившимися боевыми условиями. При такой плотности мин, которую создал враг, при таких мощных фортификационных сооружениях не знаю, какая армия мира могла бы продвигаться быстрее.

Это не соревнование, когда нужно наступать быстрее или медленнее. Тех сил и средств, которые мы используем, хватает для того, чтобы прорвать линии обороны россиян – первую, вторую, третью – и продвигаться настолько быстро, насколько это возможно при таком минировании и такой обороне. Наши партнеры, знающие военное дело, считают, что, наоборот, в такой ситуации это довольно быстрое движение.

Опять же вопрос: быстро или медленно – по сравнению с чем? К примеру, наступление должно быть 600 метров в день, а мы наступаем на 500? Много ли это или мало? Кто устанавливает эти критерии, по которым можно оценивать наступление армии? Мы двигаемся в соответствии с ситуацией, которая сложилась на поле боя. И в этой ситуации мы двигаемся достаточно быстро.

– Вы могли бы объяснить, что такое "линия Суровикина", о которой так много говорят? Насколько этот рубеж обороны врага трудно преодолеть?

– "Линия Суровикина" – это условное название. Речь идет об обычных фортификационных сооружениях, построенных россиянами. Они поставили "зубы дракона", вырыли противотанковые рвы и окопы, построили блиндажи, между этим установили определенные коммуникации, чтобы их военнослужащие могли передвигаться, не выходя из окопа. То есть эти укрепления соединены между собой.

Рисуют какую-то линию вроде линии Мажино, но чего-то особенного там нет. Мы умеем и знаем, как ее преодолевать. Единственное, что первая линия обороны, расположенная перед "линией Суровикина", была очень плотно заминирована. Между первой и второй линией уже не столь плотное минирование, потому что россиянам тоже нужно как-то передвигаться, поэтому полностью все заминировать они не могли.

Все мы уверены, что эти линии обороны преодолеем достаточно быстро, учитывая объективные условия.

Многие из нас слышали нарративы о том, что, чтобы наступать, нужно иметь преимущество в 3-5 раз, иметь больше танков и всего остального, чем у врага. А у нас все с точностью до наоборот. У неприятеля больше живой силы, больше техники, больше артиллерийских систем, больше снарядов. Но мы с меньшим количеством людей, техники и остального, не имея преимущества в воздухе, давим на врага. Он перешел к обороне, а мы продолжаем наступательные действия.

Спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что эти наши наступательные действия сопоставимы с чудом. Непонятно, как армия, меньшая по численности, давит на врага и продолжает наступать.

– Командующий Сухопутными войсками генерал Сырский сообщил о том, что ВСУ пробили линию обороны российских оккупантов в районе Бахмута. Считаете ли вы, что этот населенный пункт уже в ближайшие дни или недели может снова вернуться под контроль Украины?

– Скорее всего, вскоре Бахмут снова вернется под наш контроль. В Андреевке наши Силы обороны наголову разбили 72-ю российскую штурмовую бригаду. Россияне, когда поняли, что их бригады почти нет, открыли заградительный артиллерийский огонь по собственным позициям.

Есть такое словосочетание: "дружественный огонь". Это когда случайно открывается огонь по своим войскам, бывают такие ошибки. Но здесь это была не ошибка. Они намеренно уничтожали свою бригаду.

Итак, эта Андреевка расположена на расстоянии примерно 3 километра к югу от Клещиевки, а от Клещиевки еще немного дальше до Бахмута. В Клещиевке господствующие высоты. Враг очень активно пытался нас оттуда выжать, но ничего не вышло. Напротив, мы выбили врага с фланга, с юга, из всего этого населенного пункта.

Там есть железнодорожное сообщение, которым подвозилось все, что необходимо для российской армии. Итак, мы заняли все господствующие высоты этой местности. Но на самом деле названия этих населенных пунктов остались только на карте. По большому счету, что Клещиевка, что Андреевка почти полностью уничтожены. Генерал Сырский говорит, что эти территории можно рассматривать как плацдарм для дальнейшего наступления, чтобы еще больше испортить логистику россиян, чтобы они не смогли ничем снабжать Бахмут. Тогда находящиеся там оккупационные войска будут уже не в условном окружении, а в физическом.

Мы видели видео, на котором наши военные предлагали сдаться в плен 72-й бригаде. Было дано 10 минут на размышление. Тогда многие россияне начали сдаваться. Думаю, такая же ситуация будет и в Бахмуте. Когда поставки оккупационной группировке полностью прекратятся, когда не будет даже еды и воды, им придется либо сдаваться в плен, либо отходить.

Они держат там почти 50 тысяч своих войск, ведь для Кремля Бахмут очень важен с политической точки зрения. Когда Бахмут был захвачен, в России хвастались "удачной операцией", продолжавшейся почти 10 месяцев, заявляли, что это чуть ли не перелом в войне. Но, когда придется уходить, трудно будет что-то объяснить собственному населению.

Этот факт также будет иметь мощное моральное влияние на другие подразделения РФ. Они и так там не слишком мотивированы, а сдача Бахмута еще больше отобьет желание воевать.

– Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что для полной победы в войне Украине понадобится больше времени, поскольку на сегодня группировка российской оккупационной армии в Украине насчитывает около 200 тысяч.

– Даже больше.

– По его словам, задача изгнания их с территории Украины – "высокая планка", то есть достаточно сложная. Генерал также убежден, что в ходе наступления ВСУ не удастся освободить все захваченные территории. Считаете ли вы, что такой пессимистический взгляд имеет право на жизнь?

– Конечно, имеет право, потому что каждый человек может выражать свою точку зрения. Есть факты, с которыми спорить невозможно, но отношение к этим фактам может быть разным.

Но я считаю, что в данном случае следует учитывать и политические мотивы такого заявления. Милли занимает должность главы Объединенного комитета начальников штабов. Этот пост, который является самым высоким в Вооруженных силах США, можно занимать только в течение 4 лет без права продления. Когда его каденция закончится, будет назначен новый человек.

Каденция Милли истекает 1 октября. Поэтому можно предположить, что он практически начинает свою дальнейшую политическую деятельность. Возможно, именно поэтому в последнее время он дает подобные пессимистические оценки по поводу нашей войны и наших Вооруженных сил.