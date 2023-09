Украина сломала планы оккупантов, организовав наступление на двух флангах – ISW

Одновременные контрнаступательные операции и действия армии Украины в Бахмуте и на юге препятствуют долгосрочным усилиям России по формированию сил. Врагу приходится передислоцировать свои новые резервы для защиты.

Однако военные и аналитики оценивают, что РФ не удастся восстановить боеспособность части оккупантов по меньшей мере до 2024 года. На это указывают в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Там отметили, что на сегодня Силы обороны Украины действительно прорвали российские полевые укрепления к западу от Вербового в западной части Запорожской области. И хотя они не преодолели все подготовленные оккупантами фортификации, им удается шаг за шагом углублять свое проникновение на юге, штурмуя Новопрокоповку – прифронтовое село в 1,5 км от Работино.

Параллельно ВСУ ослабляют оккупантов на Бахмутском направлении. Высокопоставленный украинский чиновник прямо подтвердил, что цель Украины в Бахмуте состоит в том, чтобы фиксировать российские силы. Ведь расположение войск РФ именно там может снизить давление на Купянскую линию фронта.

Украинские военные заявили, что контрнаступление продолжится зимой. А в ISW оценивают, что параллельные наступательные действия ВСУ на востоке и юге однозначно препятствуют усилиям агрессора восстановить силы.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу объявил, что его ведомство в конце июня 2023-го сформировало так называемое резервное войско – 25-ю общевойсковую армию. Еще со середины мая туда начали набирать личный состав с Дальнего Востока.

По мнению аналитиков, создание 25-й армии являлось частью объявленного Шойгу намерения провести широкомасштабную реструктуризацию ВС РФ до 2026 года. Дальнейшее же использование этих сил в боевых и оборонных операциях, вероятно, потратит резервы, предназначенные для долгосрочного восстановления и расширения российской армии.

Кроме того, военное командование РФ также не смогло полностью укомплектовать или должным образом научить 25-ю армию, по крайней мере, на данный момент.

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов отметил, что в недостроенной 25-й армии оккупантов числится около 15 тысяч военнослужащих. В Шойгу же, как сообщается, надеялись набрать 30 тысяч наемников по контракту.

По оценкам украинских военных, 25-я армия не будет боеспособной, по меньшей мере, до 2024 года.

"Ранее Россия пыталась сформировать 3-й армейский корпус летом 2022 года как резервные силы, но развернула и потратила значительную часть этого плохо подготовленного формирования для обороны от украинских контрнаступлений осенью 2022-го", – провели параллель в ISW.

