Не штабом единым: ВСУ уничтожили бригаду морпехов ЧФ РФ во время контрнаступления на Запорожье – ISW

Два дня назад в результате удара украинских войск по штабу Черноморского флота России в Севастополе было уничтожено это здание, ликвидировано и ранено много высокопоставленных представителей российского командования. Однако эта "бавовна" во временно оккупированном Крыму стала не единственным поражением элементов именно ЧФ РФ.

Во время контрнаступления на западе Запорожской области Силы обороны Украины уничтожили одно из его формирований – 810-ю отдельную бригаду морской пехоты. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Аналитики ссылаются на информацию начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова. В интервью The War Zone, опубликованном 22 сентября, он заявил, что 810-я бригада российских морпехов была "полностью разбита" на юге Украины, ее остатки отошли, а на фронте их заменили российские десантные части.

По мнению специалистов, описание статуса 810-й бригады, предоставленное Будановым, наиболее соответствует доктринальному определению тактической миссии армии США "уничтожить": "физически сделать вражеские силы боеспособными до тех пор, пока они не будут восстановлены".

Видео дня

Отмечается, что подразделения 810-й бригады действовали на Запорожском направлении с марта 2023 года, а с июня – на западе области, где продолжается украинское контрнаступление.

Еще в октябре 2022 года 810-ю бригаду ЧФ РФ наблюдали в Херсонской области, где она, вероятно, восстанавливалась в тылу в промежуточный период перед тем, как занять позиции на Запорожье.

"810-я бригада неоднократно несла значительные потери, украинские войска ранее уничтожали подразделение, после чего российские военные его восстанавливали", – отметили в ISW.

Аналитики напомнили, как 19 апреля 2022 года Генштаб ВСУ сообщал, что 158 окупантов из 810-й бригады погибли, около 500 получили ранения. 31 июля 2022-го заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что 200 захватчиков из этой бригады отказались возвращаться на войну в Украину. В том же году 12 сентября Генштаб ВСУ информировал, что 810-я бригада ЧФ РФ потеряла более 85% своего личного состава на Херсонском направлении и что многие снова отказались возвращаться в бой.

Напомним: 23 сентября Буданов сообщил, что в результате украинского удара по штабу ЧФ РФ ранение получил командующий оккупационными силами на Запорожском направлении. Речь идет о генерал-полковнике российской армии Александре Романчуке, который находится в "очень тяжелом состоянии". Компанию ему сопоставил командир 200-й отдельной мотострелковой бригады (Северный флот РФ) генерал-лейтенант Олег Цеков – он "без сознания".

По словам Буданова, в результате той мощной "бавовны" погибли по меньшей мере девять и получили ранения 16 военнослужащих ВС РФ. Издание "Голос Америки", которое общалось с начальником ГУР, добавило, что ведомство не располагает информацией о якобы гибели командующего ЧФ РФ адмирала Виктора Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным британской разведки, во время войны против Украины сразу трех командиров потерял 247-й гвардейский десантно-штурмовой полк армии РФ. Двое из этих топ-оккупантов были убиты, а один ушел в отставку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!