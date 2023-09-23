Два командира убиты, один ушел в отставку: разведка Британии рассказала о проблемах элитного полка ВДВ России

247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк Воздушно-десантных войск страны-агрессора России за время полномасштабного вторжения в Украину потерял трех командиров. Два из них были убиты, один – ушел в отставку.

На это обратила внимание британская разведка. Соответствующий отчет опубликован 23 сентября в Twitter-аккаунте Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

В ведомстве назвали 247-й ДШП одним из самых престижных воздушно-десантных полков РФ. Он принимает активное участие в преступной неспровоцированной войне против Украинского государства.

В начале сентября 2023 года командир 247-го ДШП полковник Василий Попов, вероятно, был убит на южной линии фронта (Ореховское направление, Запорожская область).

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Согласно информации СМИ, всего за несколько недель до этого, в августе 2023-го, его предшественник – полковник Петр Попов – со скандалом подал в отставку со своего поста. Ряд российских источников писал, что оккупант таким образом выразил протест против неспособности "второй армии мира" вернуть тела погибших захватчиков.

В первые недели большой войны тогдашний командир 247-го десантно-штурмового полка полковник Константин Зизевский был ликвидирован под Николаевом.

Известно, что он родился 12.12.1984 в Пскове (РФ). Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и академию вооруженных сил страны-террориста. Указанным полком командовал с 2020 года. Похороны оккупанта состоялись 6 марта 2022-го.

"Опыт 247-го полка подчеркивает крайнюю истощенность и высокую текучесть российских вооруженных сил, даже среди относительно высокопоставленных чинов", – сделали вывод в разведке Британии.

247-й ДШП входит в 7-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию Российской Федерации. Место его дислокации – Ставрополь.

Как писал OBOZREVATEL:

– За минувшие сутки (22 сентября) Силы обороны Украины ликвидировали 510 российских военнослужащих. Количество потерь России за весь период полномасштабной войны в живой силе оценивают в 275 460 лиц.

– Сколько военной техники потеряла армия страны-агрессора, читайте в статистике Генерального штаба ВСУ по ссылке.

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