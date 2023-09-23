Силы обороны отличили 510 оккупантов и 106 единиц вражеской техники – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали на фронте еще 510 российских оккупантов. Так, численность армии "200-х" государства-террориста за весь период полномасштабной войны в Украине уже достигла 275 460 лиц.

Об этом 23 сентября сообщили в Facebook Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что больше всего враг потерял артиллерийских систем – 33 единицы за сутки, и автомобильной техники – 26 единиц.

Кроме того, враг потерял 11 танков (в общей сложности за время полномасштабной войны 4655), 21 боевую бронированную машину (8912), 33 артиллерийские системы (6210), 4 РСЗО (789), 2 средства ПВО (530), 8 БПЛА оперативно-тактического уровня (4867), 1 крылатую ракету (1518), 26 единиц автомобильной техники и автоцистерн (8716).

Напомним, накануне в ВСУ рассказали, что на Бахмутском направлении Силам обороны удалось ликвидировать более 200 российских военных. Наши бойцы закрепляются на достигнутых рубежах в районе населенных пунктов Андреевка и Клещиевка, и делают невозможным для оккупантов прорыв обороны.

Видео дня

Кроме того, у врага стало меньше на один танк, две боевые бронированные машины и артустановки "Пион". Также украинцы уничтожили пункт управления БПЛА противника.

Тем временем на Херсонщине украинские воины ликвидировали одного оккупанта и две лодки ВС РФ, таким образом помешав "секретной" операции оккупантов, которые на лодках пытались эвакуироваться с берега на Херсонщине. Во время операции защитники применили дроны-камикадзе, на которые активно донатят украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СМИ подсчитали, что средняя продолжительность жизни на фронте в Украине российских мобилизованных солдат составляет около 4,5 месяцев. Хотя для многих оккупантов на передовой линии фронта это время ограничивается несколькими днями.

– В сети показали видео, на котором видно, как военные РФ подорвались на своих минах. Самое интересное, что по этому российскому "винегрету" бьет их же "Сонцепек", добавили военные 47-й отдельной механизированной бригады.

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