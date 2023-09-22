ВСУ на Бахмутском направлении уничтожили более 200 оккупантов и 6 складов с боеприпасами, – Евлаш

На восточном направлении фронта продолжаются тяжелые бои с оккупационной армией России. На Бахмутском направлении воинам Сил обороны Украины за сутки удалось ликвидировать более 200 российских военных.

Об этом рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона в пятницу, 22 сентября. По его словам, в районе населенных пунктов Андреевка и Клищиевка, которые были деоккупированы украинскими военными, противник пытается отбить свои утраченные позиции.

Однако успехов в этом оккупанты не имеют. Защитники нашего государства закрепляются на достигнутых рубежах и делают невозможным для оккупантов прорыв обороны.

Также, как отметил Евлаш, украинские бойцы уничтожили шесть складов с боеприпасами армии РФ. Кроме того, у врага стало меньше на один танк, две боевые бронированные машины и артустановку "Пион". Также украинцы уничтожили пункт управления БПЛА врага.

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Как отметил начальник пресс-службы, в зоне досягаемости минометных и артиллерийских систем Вооруженных сил нашей страны находится дорога Бахмут – Горловка.

На южном фланге Бахмута продолжаются наступательные действия украинских войск и уничтожение техники противника.

Ранее глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что у украинского командования есть подробный план по освобождению Бахмута и еще двух городов. О какие именно населенных пунктах идет речь Зеленский не сказал.

На прошлой неделе стало известно об освобождении Андреевки, где защитники Украины разбили 72-ю бригаду ВС РФ. Этот населенный пункт является плацдармом для ВСУ для продвижения на Бахмут.

Позже стало известно о деоккупации еще одного населенного пункта на Бахмутском направлении – Клещиевки. Там понесло потери подразделение российского спецотряда быстрого реагирования "Ахмат".

Как сообщал OBOZREVATEL, в британской разведке считают, что освобождение Клещиевки и Андреевки дает ВСУ новые возможности и приближает защитников Украины к одному из ключевых маршрутов снабжения Бахмута с юга.

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