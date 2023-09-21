Некоторые – всего несколько дней: в сети посчитали, сколько в среднем успевают повоевать российские 'мобики' в Украине

Средний срок жизни российских мобилизованных солдат в Украине составляет около 4,5 месяца. В то же время для многих окупантов, находящихся на передовой линии фронта, он ограничен лишь несколькими днями.

Об этом сообщает Сибирь. Реалии. Так, малейший отрезок времени жизни от получения россиянином повестки к могиле составляет всего несколько дней.

"Часть уже осенью попала в мясорубку в районе Сватового и Кременной, где (российскому военному руководству. – Ред.) нужно было срочно закрывать прорыв (украинских военных. – Ред). В начале (мобилизованными. – Ред.) забивали дыры, чтобы немедленно предотвратить обвал фронтов, насытить фронт живой силой. Рекорд от повестки к могиле – лишь несколько дней ", – отмечают эксперты.

Большинство раненых военных РФ и их родные рассказывают о том, что, несмотря на серьезные ранения, их не направляют в медицинские учреждения. Отказы в полноценном лечении объясняют "недостатком людей". Многие военные также сообщают о невыплате компенсаций и зарплат. Выжившие после приказа о новом штурме предпочитают сбежать.

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"На лечение не отпустили никого – забинтовали спешно и обратно бросили. А ну да, мази им еще дали. Мази! При осколочных! То есть там отношение такое ко всем - хоть свободен ты, хоть из колонии. Просто некому воевать – половина полегла, другие, кто умнее, сбежал. Недавно снова сбежали, слышала, потому что их планировали без боеприпасов снова на штурм отправить", – рассказала родственница одного из военнослужащих.

Как сообщается, ротацию в войске проводить не собираются, поскольку власти в РФ пока не планируют проводить вторую волну мобилизации, по крайней мере, до президентских выборов, ведь это будет угрожать падением рейтингов российского диктатора Владимира Путина.

Напомним, что отсутствие регулярной ротации участвующих в войне против Украины частей стало одной из ключевых причин низкого морального духа военных армии РФ. А неспособность проводить подготовку должного уровня не позволяет России успешно проводить сложные наступательные операции.

По данным аналитиков ISW, потери российских захватчиков в Запорожском направлении значительно возросли. Между тем у войск Путина нехватка боеспособных подразделений.

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