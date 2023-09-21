Отсутствие регулярной ротации ударило по моральному духу войск РФ: разведка Британии указала на проблемы армии Путина

Отсутствие регулярной ротации частей, участвующих в войне против Украины, стало одной из ключевых причин низкого морального духа военных армии РФ. А неспособность проводить подготовку надлежащего уровния не позволяет России успешно проводить сложные наступательные операции.

Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 21 сентября. В ведомстве напомнили, что ровно год назад президент страны-агрессора Владимир Путин объявил "частичную мобилизацию", в ходе которой около 300 тыс. российских резервистов были призваны на службу в Украину.

А 15 сентября 2023 года председатель комитета Госдумы РФ по обороне, генерал Андрей Картаполов подтвердил, что мобилизованный личный состав обязан нести службу на время "специальной военной операции".

В "новом признании суровой ситуации на фронте" он также сказал, что ротация личного состава за пределы оперативной зоны во время службы невозможна, отметили в британской разведке.

"Отсутствие регулярных ротаций подразделений вне боевого дежурства, весьма вероятно, является одним из наиболее важных факторов, способствующих низкому моральному духу россиян и неспособности российской армии проводить подготовку более высокого уровня после вторжения. Отсутствие такой подготовки, скорее всего, усугубляет трудности России в проведении успешных сложных наступательных операций", – говорится в сводке.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в ОК "Юг" рассказали, что у оккупантов нет дополнительных резервов для существенного усиления на Херсонщине, но устанавливают "оборонительные линии" и проводят ротацию, пытаясь ставить более мощные подразделения туда, где наибольшая угроза продвижения ВСУ.

– В Генштабе ВСУ отмечали, что у захватчиков на Луганщине очень низкий боевой дух, поэтому многие из них мечтают сбежать с фронта. Причина – огромные потери.

– По данным аналитиков ISW, потери российских захватчиков на Запорожском направлении значительно выросли. Тем временем у войск Путина нехватка боеспособных подразделений.

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