Проводят ротацию и строят 'оборонные рубежи': Гуменюк рассказала, как оккупанты пытаются укрепиться на Херсонщине

У оккупантов нет дополнительных резервов для существенного усиления на Херсонском направлении, но они устанавливают "оборонные линии" в этом регионе и проводят ротацию. Захватчики пытаются ставить более мощные подразделения своих войск на участки фронта, где существует большая угроза продвижения украинских сил.

Об этом 15 сентября сообщила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости". Так, по ее словам, российская армия пытается перебросить дополнительные подразделения на Запорожское направление.

"Сейчас мы не наблюдаем создания критических ударных группировок в нашей зоне ответственности, но видим мощные маневры, они пытаются заменять одни силы другими, пытаются перебрасывать дополнительные мощности на Запорожское направление. Хотели бы усилить и Херсонское (направление. –Ред.), но пока таких критических резервов нет, хотя видим переформатирование группировок", – отметила Гуменюк.

По ее словам, в связи с нехваткой дополнительных сил, враг пытается просчитать, какие направления являются наиболее для них угрожающими.

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Она отметила, что фронтовая линия в Херсонской области не раскрывается, но производится замена одних военных подразделений другими. Так, более мощные штурмовые отряды располагают по тем направлениям, где существует угроза продвижения украинских войск по суше. Некоторые российские подразделения формируют оборонные линии в Херсонской области, где они испытывают угрозу.

Также, по словам Гуменюк, на островах в реке Днепр, которые считаются "серой зоной", продолжается артиллерийская борьба. За последние сутки враг потерял там 34 боевика, 3 пушки и 3 лодки.

Напомним, что 3-я отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины утром 15 августа официально сообщила о деоккупации села Андреевка Бахмутского района Донецкой области. В результате операции была разбита 72-го ОМСБр РФ.

Ранее сообщалось, что российские войска на востоке Украины продолжают наступление на Серебрянское лесничество, Белогоровку и Макеевку. Прифронтовые села и линия столкновения постоянно подвергаются артиллерийским обстрелам со стороны оккупантов.

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