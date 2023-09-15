Войска РФ продолжают наступление на Серебрянское лесничество, Белогоровку и Макеевку: появились новые данные о ходе боев. Карта

Российские войска на востоке Украины продолжают наступление на Серебрянское лесничество, Белогоровку и Макеевку. Прифронтовые села и линия столкновения постоянно подвергаются артиллерийским обстрелам со стороны оккупантов.

Об этом в эфире "Киев24" сообщил руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк. Он отметил, что оккупанты не оставляют попыток проломить украинскую оборону на этих направлениях.

В то же время украинские защитники продолжают отражать вражеские атаки, хотя бои носят сложный и изнурительный характер. Ситуация в указанных районах достаточно напряженная.

"Ребятам удается держать оборону, но это достаточно сложные и изнурительные боевые действия", – сообщил Стрюк.

Ранее сообщалось, что на востоке и юге Украины украинские воины продолжают контрнаступление. В районе Бахмута накануне, 14 сентября, Силы обороны преуспели у нескольких населенных пунктов. Так, по данным Генштаба ВСУ, частичных успехов защитники достигли как в районе самого Бахмута, так и у Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута), Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута) и Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута).

Видео дня

Напомним, утром 15 сентября в Генеральном штабе ВСУ подтвердили успехи украинских воинов в Андреевке. Защитники наносят врагу потери и закрепляются на достигнутых рубежах. Также частные успехи Сил обороны Украины имеют в районе Клищиевки.