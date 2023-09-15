ВСУ продвинулись к югу от Бахмута: в ISW рассказали о самых горячих участках фронта. Карта

На востоке и юге Украины украинские воины продолжают контрнаступление. В районе Бахмута накануне, 14 сентября, Силы обороны добились успеха возле нескольких населенных пунктов.

Также защитники продвигаются вперед на Мелитопольском направлении. Об этом идет речь в аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

В районе Бахмута 14 сентября украинские воины продвинулись к югу от оккупированного города. По данным Генштаба ВСУ, неустановленных частичных успехов защитники добились как в районе самого Бахмута, так и возле Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута), Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута) и Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута).

При этом аналитики отметили, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр преждевременно заявила об освобождении Андреевки, однако позже уточнила, что тяжелые бои за поселение все еще продолжаются.

В то же время представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил еще 13 сентября, что украинские войска вытеснили российские войска с позиций в районе Миньковки (15 км к северо-западу от Бахмута) и Дубово-Васильовки (6 км к северо-западу от Бахмута).

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Также в Генштабе ВСУ и Минобороны заявили, что украинские войска продолжают наступление на Мелитопольском направлении на западе Запорожской области.

Напомним, утром 15 сентября в Генеральном штабе ВСУ подтвердили успехи украинских воинов в Андреевке. Защитники наносят врагу потери и закрепляются на достигнутых рубежах.

Также частичные успехи у Сил обороны Украины есть в районе Клещиевки.