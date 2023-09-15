Закрепляются на достигнутых рубежах: в Генштабе подтвердили, что ВСУ освободили Авдеевку
На Бахмутском направлении украинские воины завоевали частичный успех в районе Клещиевки. Также Силы обороны овладели Андреевкой недалеко от Бахмута.
В настоящее время воины закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
Украинские воины в ходе наступательных действий добились частичного успеха в районе Клещиевки.
Также в Генштабе прояснили ситуацию вокруг Андреевки, об увольнении которой вчера было преждевременно доложено.
"В ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", – говорится в сообщении.
В Генштабе рассказали, что в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районе Богдановки.
Напомним, утром 15 сентября в Институте изучения войны заявили, что ВСУ продвинулись к югу от Бахмута и добились успехов в районах нескольких населенных пунктов.
Также сообщалось, что накануне, после заявления заместителя министра обороны Анны Маляр об освобождении Андреевки, в ВСУ уточнили, что там защитники "продвигаются, но выводы делать рано".
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