Закрепляются на достигнутых рубежах: в Генштабе подтвердили, что ВСУ освободили Авдеевку

На Бахмутском направлении украинские воины завоевали частичный успех в районе Клещиевки. Также Силы обороны овладели Андреевкой недалеко от Бахмута.

В настоящее время воины закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Украинские воины в ходе наступательных действий добились частичного успеха в районе Клещиевки.

Также в Генштабе прояснили ситуацию вокруг Андреевки, об увольнении которой вчера было преждевременно доложено.

"В ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", – говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районе Богдановки.

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Напомним, утром 15 сентября в Институте изучения войны заявили, что ВСУ продвинулись к югу от Бахмута и добились успехов в районах нескольких населенных пунктов.

Также сообщалось, что накануне, после заявления заместителя министра обороны Анны Маляр об освобождении Андреевки, в ВСУ уточнили, что там защитники "продвигаются, но выводы делать рано".