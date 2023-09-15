'Продвигаемся, но выводы делать рано': в ВСУ рассказали, что происходит в Андреевке, за которую идут бои

В населенном пункте Андреевка в Донецкой области, о деоккупации которой преждевременно заявили в Министерстве обороны, идут штурмовые действия. Инициатива сейчас на стороне Сил обороны Украины.

Об этом сообщил пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире Радио Свобода в четверг, 14 сентября. Он отметил, что делать выводы о том, что поселок перешел под контроль ВСУ, пока еще рано.

При этом штурмовые действия, по словам Бородина, успешные.

"Мы сейчас проводим штурмовые действия... Надо отметить, что они идут сейчас, они успешны, однако говорить о каких-то выводах просто рано с военной точки зрения. В целом инициатива на нашей стороне, мы продвигаемся", – сказал он.

Поселок Андреевка расположен в Бахмутском районе на Донетчине, в 3 км от Клещиевки. Поблизости проходят железнодорожные пути.

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Днем 14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Силы обороны Украины освободили Андреевку от российских оккупантов. Однако через некоторое время она отредактировала своей пост. Она написала, что в Андреевке "ситуация очень сложная и переменчивая".

Воины 3ОШБр также опровергли информацию о взятии Андреевки. Там сообщили, что идут бои в районах Клещиевки и Андреевки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе ВСУ сказали, что украинские военные продолжают контрнаступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях фронта. В то же время, наши защитники сдерживают наступление российских оккупационных войск на Купянском и Лиманском направлениях.

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