Потери России на Запорожье значительно выросли, у войск Путина большие проблемы: в ISW объяснили, что происходит. Карта

В Запорожской области в последние дни значительно выросли российские потери. Военные страны-агрессора, вероятно, сталкиваются с нехваткой боеспособных подразделений, которые можно было бы перебросить на указанный участок фронта.

Об этом в отчете за 19 сентября сообщил американский Институт изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что ВС РФ пытались проводить контратаки на южном участке фронта в районе Работино, что истощило их.

В частности, отбить позиции пытались 7-я гвардейская горнострелковая дивизия и 76-я гвардейская дивизия Воздушно-десантных войск России. "Эти операции, вероятно, привели к деградации этих сил ВДВ", – сказано в отчете.

Также эксперты заявили: российские отряды "Шторм-Z" зачастую неэффективны в бою и, скорее всего, лишь незначительно помогут российской обороне на Запорожье.

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В ISW добавили, что 19 сентября защитники Украины провели наступательные операции на западе Запорожской области и продвинулись вперед. Это доказывают кадры с геопривязкой, на которых видно, что Силы обороны продвинулись западнее села Вербовое.

В то же время аналитики считают, что дальше на восток, в районе границы Запорожской и Донецкой областей, украинские силы тоже проводили наступление, но продвинуться 19 сентября не удалось.

Как писал OBOZREVATEL:

– Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 19 сентября провел совместное совещание ОВСУ "Таврия" с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой. Участие в заседании также принимали командующие и командиры бригад оперативно-стратегической группировки.

– По данным ГШ ВСУ, за прошедшие сутки (19 сентября) Силы обороны ликвидировали 520 наемников российской оккупационной армии. Общие потери противника в живой силе за все время полномасштабной войны достигли 273 980.

– Сколько военной техники россиян "демилитаризировали" защитники нашего государства, читайте по ссылке.

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