Силы обороны за прошедшие сутки боев на фронте ликвидировали 520 наемников российской оккупационной армии. Так, потери живой силы РФ в войне против Украины уже достигли 273 980.

Накануне оккупантов также лишили 131 единицу разнообразной техники и вооружения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Напомним, что 19 сентября ВСУ нанесли удар по командному пункту оккупантов на Херсонщине. Был поражен штаб 7-й дивизии воздушно-десантных войск РФ, где проходило ежедневное планирование. В результате "бавовны" демилитаризовалось много российских офицеров, хотя враг тщательно скрывает масштабы этих потерь. Кроме того, в тот же день защитники поразили штаб захватчиков в районе Мелитополи.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины с помощью FPV-дронов из группы аэроразведки SOLOVEY точным ударом уничтожили российскую укрепленную позицию вместе с пехотой на Авдеевском направлении. Часть оккупантов была "похоронена" в блиндаже после обвала конструкций.

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