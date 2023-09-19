ВСУ поразили штаб оккупантов в районе Мелитополя: дым был виден издалека. Видео

Утром 19 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по штабу российских оккупантов неподалеку от временно оккупированного Мелитополя Запорожской области.

Об этом заявили в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ. Там также показали видео поражения.

"Около 7:00 утра Вооруженные силы Украины нанесли успешный удар по штабу оккупантов в районе временно оккупированного Мелитополя. Слава Вооруженным силам Украины!" – отмечено в сообщении.

В Страткоме также показали видео с последствиями поражения.

Видео дня

Между тем местное издание "Риа Мелитополь" уточнило, что удар был нанесен несколько позже, около 9:30 утра. После взрывов, от которых содрогались даже окрестности города, в Мелитополе зазвучали сирены и было слышно передвижение тяжелой техники.

"В Мелитополе оккупационные власти таки признали, что прилет был по цеху завода "Автоцветлит", который рашисты давно превратили в свою военную базу", – добавили журналисты.

Сразу же после ударов российские пропагандисты убеждали, что "силы ПВО отразили ракетный удар ВСУ по Мелитополю, сбиты четыре ракеты".

Также очень громко было 19 сентября и в Молочанске недалеко от Мелитополя. После звуков взрывов от прилетов там началась продолжительная детонация боекомплекта.

"Предварительно, артиллерия ВСУ попала в скопление врага в районе питомника, элеватора и мебельной фабрики", – сообщало издание "Риа Мелитополь".

А оккупанты тем временем заявили, что удар в Молочанске якобы пришелся на здание "бывшей администрации".

Напомним, утром 19 сентября в Генштабе традиционно обновили данные по потерям России в войне против Украины. Накануне ВСУ уничтожили за сутки 520 оккупантов, 35 артсистем и пять танков РФ.

Всего за сутки украинские воины "демилитаризовали" 124 единицы техники и вооружения врага. А безвозвратные потери РФ в живой силе уже достигли 273 460 захватчиков.