ВСУ уничтожили за сутки 520 оккупантов, 35 артсистем и пять танков РФ

Защитники Украины в течении18 сентября ликвидировали в боях по меньшей мере 520 российских наемников. Также уничтожили 124 единицы техники и вооружения ВС РФ, среди которых несколько десятков воздушных целей.

С начала полномасштабной войны на украинской земле нашли смерть уже 273 460 оккупантов. Данные о потерях врага обновил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме живой силы захватнического войска, накануне наши бойцы сожгли еще 35 его артиллерийских систем (всего 6062), 17 боевых бронированных машин (8851), пять танков (4628), две РСЗО (778), одно средство ПВО (52)

Защитники неба за прошедшие сутки сбили 17 российских крылатых ракет (в общем) и, по данным Генштаба, 15 БПЛА оперативно-тактического уровня (4784).

На фронте же воины отминусовали также 30 единиц автомобильной техники и автоцистерн (8601) и две – спецтехники (903) оккупантов.

Не изменилось за сутки только количество уничтоженных российских вертолетов (316), самолетов (315), кораблей/катеров (20) и подводных лодок (одна).

Видео дня

Известно, что в течение суток 18 сентября ВСУ нанесли мощный ответный удар оккупантам, которые атаковали их позиции на Таврическом направлении. Там враг потерял 313 человек убитыми, ранеными и пленными. Защитники также уничтожили 31 единицу военной техники ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МВД показали зачистку российских позиций на Запорожском направлении. На видео бойцы бригады "Кара-Даг" Гвардии наступления нанесли врагу артиллерийские удары, а затем отработали штурмовые группы, которые зачистили полностью отбитые позиции.

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