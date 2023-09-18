Отработали штурмовые группы: в МВД показали зачистку вражеских позиций на Запорожском направлении. Видео

Украинские защитники активно уничтожают российских оккупантов на нашей земле. Воины метр за метром выбивают врага с оккупированных территорий.

Доказательством тому является видео, опубликованное Министерством внутренних дел Украины. В ролике показана зачистка вражеских позиций на Запорожском направлении (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Бойцы бригады "Кара-Даг" Гвардии наступления зачищают позиции врага на Запорожском направлении. Предварительно по противнику нанесли артиллерийские удары. Далее отработали штурмовые группы бригады, зачистили полностью отраженные позиции", – говорится в сообщении.

На кадрах показано, как бойцы из окопов ведут огонь по позициям военных преступников РФ.

Кроме того, воины показали потери страны-агрессора – ликвидированного оккупанта, лежащего в окопе. С него бойцы сняли шевроны-"трофеи".

Видео дня

К слову, Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения армии РФ 572 сутки назад ликвидировали уже 272 940 ее солдат, офицеров и генералов. Только накануне защитники "задвухсотили" 620 российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе контрнаступательных действий Силы обороны Украины продолжают пополнять обменный фонд. В сети показали двух российских оккупантов, которых наши воины взяли в плен на Токмакском направлении.

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