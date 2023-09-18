Защитники за сутки отминусовали 620 оккупантов и сбили 27 дронов РФ – Генштаб

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения армии РФ 572-е суток назад ликвидировали уже 272 940 ее солдат, офицеров и генералов. Только накануне защитники "задвухсотили" 620 российских оккупантов.

Кроме личного состава захватнического войска, за прошедшие сутки наши воины сожгли еще 108 единиц его техники и вооружения. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В частности, список вражеских потерь пополнили 27 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 4769), 24 артиллерийские системы (6027), шесть боевых бронированных машин (8834) и три танка (4623).

Во время воздушных вражеских атак в небе защитники уничтожили семь крылатых ракет (в общем 1462) РФ. Также в боях воины сожгли два российских средства ПВО (всех 525), 34 единицы автомобильной техники и автоцистерн (8571), пять – спецтехники (901).

Среди прочего, с начала полномасштабных боевых действий Силы обороны отминусовали 776 РСЗО, 316 вертолетов и 315 самолетов, 20 кораблей/катеров и одну подлодку вражеской армии РФ.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе контрнаступательных действий Силы обороны Украины продолжают пополнять обменный фонд. В сети показали двух российских оккупантов, которых наши воины взяли в плен на Токмакском направлении.

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