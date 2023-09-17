Обменный фонд пополнен: ВСУ взяли в плен оккупантов на Токмакском направлении. Фото

В ходе контрнаступательных действий Силы обороны Украины продолжают пополнять обменный фонд. В сети показали двух российских оккупантов, которых наши воины взяли в плен на юге страны.

Они были захвачены в сентябре в Запорожской области на Токмакском направлении. Об этом сообщил один из украинских Telegram-каналов.

По его данным, Вооруженные силы Украины взяли двух пленных в районе населенных пунктов Новопрокоповка и Вербовое (Токмакский район Запорожской области), где защитники страны продвигаются вперед.

Напомним: британская разведка заявила, что город Токмак, расположенное в 16 км от нынешней линии фронта, войска РФ пытаются укрепить, чтобы не допустить продвижение Сил обороны. Страна-агрессор разворачивает дополнительные блокпосты, противотанковую оборону и роет новые траншеи.

Видео дня

Удерживает этот временно оккупированный район 58-я общевойсковая армия ВС РФ.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– В Главном управлении разведки Министерства обороны заявили, что украинским воинам каждый день удается пополнять обменный фонд. Кроме того, в последнее время участились случаи, когда россияне сдаются сами.

– Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил: попавшие в плен военнослужащие ВС РФ не переживают искреннего покаяния за то, что пришли в Украину с войной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!