"Стержень" второй линии обороны: разведка Британии рассказала, как РФ пытается усилить позиции возле Токмака

Российская террористическая армия пытается усилить оборону возле временно оккупированного Токмака Запорожской области. Для этого захватчики разворачивают дополнительные блокпосты.

Кроме того, враг уделяет особое внимание противотанковой обороне. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в соцсети X, ранее известной как Twitter.

Город Токмак находится в 16 км от нынешней линии фронта, поэтому российские оккупанты пытаются не допустить продвижение Сил обороны Украины к населенному пункту.

Государство-террорист Россия разворачивает дополнительные блокпосты, противотанковую оборону и роет новые траншеи в районе, который удерживает 58-я общевойсковая армия ВС РФ.

В британской разведке подчеркнули, что Токмак готовится стать "стержнем" второй главной линии обороны России. Улучшения в обороне города, вероятно, указывают обеспокоенность России по поводу тактического проникновения Украины на первую главную оборонительную линию на севере.

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Напомним, во временно оккупированном Токмаке враг укрепляет фортификационные сооружения. Кроме того, в городе и районе фиксируется увеличение численности личного состава и военной техники россиян.

Ранее сообщалось, что украинские защитники нанесли очередной удар по позициям российских окупантов. Бойцы Вооруженных сил Украины попали в местоположение военной техники армии РФ во временно оккупированном Токмаке Запорожской области.

Как писал OBOZREVATEL, в августе Генеральный штаб ВСУ рассказал, что войска страны-агрессора России свезли во временно захваченный Токмак подразделение из Республики Бурятия. Их главное "задание" в украинском городе – террор местных жителей и мародерство.

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